Žurnalistas Romas Sadauskas netikėtai neteko augintinės: skubiai įspėja visus šeimininkus

Šia liūdna žinia jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.
Įpėja ir kitus
R. Sadauskas Facebook dalijosi ne tik skausmu, bet ir įspėjimu. Jis rašė:
„Palaidojom Seirą. Vos prieš kelias dienas su manim grybavo Kapčiamiesčio girioje ir atrodė visiškai sveika. Bet savaitgalį nustojo ėsti, pasidarė vangi.
Šįryt nuvežiau į veterinarijos kliniką, bet gydymas jau nieko negalėjo padėti. Sako, kad susirgo nuo erkės.
Saugokit savo augintinius, kad nereikėtų taip žliumbti, kaip aš dabar.“
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!