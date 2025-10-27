Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės

Žurnalistas Romas Sadauskas netikėtai neteko augintinės: skubiai įspėja visus šeimininkus

2025-10-27 20:19
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-27 20:19

Žurnalistas Romas Sadauskas išgyvena širdį veriančią netektį – vyras neteko ilgametės kompanionės šunytės Seiros. Dėl to jis įspėja ir kitus gyvūnų šeimininkus.

Romas Sadauskas ir jo augintinė Seira (nuotr. facebook.com)

0

Šia liūdna žinia jis pasidalijo socialiniame tinkle Facebook.

Įpėja ir kitus

R. Sadauskas Facebook dalijosi ne tik skausmu, bet ir įspėjimu. Jis rašė:

„Palaidojom Seirą. Vos prieš kelias dienas su manim grybavo Kapčiamiesčio girioje ir atrodė visiškai sveika. Bet savaitgalį nustojo ėsti, pasidarė vangi.

Šįryt nuvežiau į veterinarijos kliniką, bet gydymas jau nieko negalėjo padėti. Sako, kad susirgo nuo erkės.

Saugokit savo augintinius, kad nereikėtų taip žliumbti, kaip aš dabar.“

