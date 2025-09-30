Kalendorius
Rugsėjo 30 d., antradienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Alytuje Veterinarijos tarnyba konfiskavo 25 netinkamomis sąlygomis laikytus gyvūnus

2025-09-30 13:37 / šaltinis: BNS
2025-09-30 13:37

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) iš Alytaus miesto gyventojos konfiskavo 25 netinkamomis sąlygomis laikytus gyvūnus.

Alytuje Veterinarijos tarnyba konfiskavo 25 netinkamomis sąlygomis laikytus gyvūnus

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) iš Alytaus miesto gyventojos konfiskavo 25 netinkamomis sąlygomis laikytus gyvūnus.

REKLAMA
1

Kaip antradienį pranešė VMVT, tarnybai atėjus patikrinti gyvūnų laikymo sąlygų, moteris nenorėjo pareigūnų įsileisti. Todėl, gavę teismo leidimą ir pasitelkę policijos bei priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnus, jie duris atidarė priverstinai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tikrinimo metu bute rasta 17 kačių, šeši šunys, triušis ir papūgėlė. Dalis kačių buvo laikomos ankštuose narvuose, trys katės ir triušis – transportavimo boksuose, kai kurios katės rastos tualeto bei vonios patalpose, visiškoje tamsoje.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak VMVT, tualete, vieno kvadratinio metro plote, laikytos dvi katės, vonios kambaryje aptikta viena suaugusi katė ir penki kačiukai. Maitinimo indai visuose narvuose ir patalpose buvo tušti, kraiko dėžės perpildytos išmatų.

REKLAMA

Du šunys laikyti 0,4 kvadratinio metro ploto narve, dar trys šunys rasti paslėpti užsegtame moteriškame rankinuke, padėtame po įvairiais daiktais. Visi metaliniai narvai buvo surūdiję ir nešvarūs.

Anot tarnybos, patalpos buvo užverstos daiktais, virtuvėje sukauptos šiukšlės skleidė nemalonų kvapą, visame bute tvyrojo aitrus išmatų ir šlapimo tvaikas. Dalis gyvūnų buvo akivaizdžiai sulysę, buvo matyti paviršinės žaizdos, kailiuose pastebėtos blusos.

REKLAMA
REKLAMA

Patikrinimo metu nustatyta, kad iš visų gyvūnų poodinėmis mikroschemomis suženklinti penki šunys ir viena katė, tačiau tik du šunys buvo registruoti laikytojos vardu, visi kiti – kitų asmenų vardu.

Anot veterinarijos tarnybos, gyvūnų laikytoja pareigūnų atžvilgiu elgėsi įžūliai, šaukė, mėgino slėpti gyvūnus, o vieną katę bandė uždengti stora antklode.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Visi bute rasti gyvūnai paimti ir perduoti gyvūnų globos įstaigai.

„Ši situacija atskleidžia sudėtingą gyvūnų kaupimo problemą. Nepaisant draudimų ir teismo sprendimų, gyvūnai nuolat patenka į šio asmens rankas, kur yra laikomi netinkamomis sąlygomis. Tokiais atvejais labai svarbus visuomenės budrumas – prieš dovanojant ar parduodant gyvūną būtina pasidomėti žmogumi, įvertinti bei pamatyti, kokias gyvenimo sąlygas suteiks būsimas šeimininkas“, – cituojamas VMVT Alytaus apygardos priežiūros skyriaus vedėjas Artūras Šimkus.

REKLAMA

Šis asmuo VMVT žinomas daugiau nei dešimtmetį dėl polinkio kaupti gyvūnus ir jų nepriežiūros.

2020 metais iš jos jau buvo konfiskuoti visi augintiniai, pradėta administracinio nusižengimo byla dėl žiauraus elgesio. Po trijų metų teismo sprendimu jai uždrausta laikyti gyvūnus, tačiau gyvūnų paėmimai iš buto pakartotinai vyko kiekvienais metais.

Šiais metais Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas skyrė nuobaudą ir nustatė draudimą dvejus metus laikyti augintinius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų