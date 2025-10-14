Druskininkų apylinkėse siautėja vilkai – šeimininkai ryte randa tik antkaklius: „Nunešė šuniuką“

Gyventojai pyksta ant medžiotojų, kam nemedžioja vilkų, šie sako, kad visų pirma reikia savo gyvūnus saugoti, o be to, dar ir ne vilkų medžioklės sezonas.
Plačiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Raginami nepalikti šunų lauke
Prie Druskininkų esančio Gailiūnų kaimo gyventoja gedi savo 9-erių metų augintinio Princo.
„Mūsų nusinešė. Iš po nakties liko tiktai dirželis nuo kaklo numautas ir nėra šuniuko“, – liūdi ir dėl kitų kaimo šunų nerimauja Marytė.
Šunį šeimininkai laikė pririštą prie būdos. Prieš savaitę, atsikėlusi ryte, moteris šuns jau neberado.
„Čia mūsų buvo apie tą jo būdą šviežiai apkasta žemė, tai pėdos matėsi. Po lietaus, tai ne taip aiškiai, bet matėsi pėdos tokios didelės. O kaimynas nuėjo į panemunę, smėlis buvo vežtas – aiškiai smėlyje matosi pėdos vilko“, – TV3 Žinioms pasakojo Marytė.
Kita Gailiūnų gyventoja, irgi Marytė, prarado savo penkerių metų Dorą. Kalytė taip pat gyveno pririšta prie būdos ir lygiai taip pat vieną naktį dingo – beliko tik atkaklis.
„Nunešė šuniuką. Naktį. Naktį dar lojo, o ryte ateinu – nėra jau. Paskui kaimynė skambina, sako, ir mūsų nunešė“, – teigė Gailiūnų gyventoja.
Druskininkų savivaldybės leidžiamas laikraštis feisbuke išplatino įspėjimą, kad žmonės labiau saugotų savo šunis ir kad bent nakčiai nepaliktų pririštų prie būdos. Esą per savaitę dingo mažiausiai dešimt gyvūnų.
Druskininkų apylinkės tokie išpuoliai – reti
Vietiniai medžiotojai vardina kaimus, iš kurių gauna pagalbos šauksmus, kad siautėja vilkai.
„Iš Barzdžiūnų, Stračiūnų, Snaigupės, Ricielių, gal Panemunės. Na ir Gailiūnai“, – TV3 žinioms sakė vietos medžiotojas.
Leipalingio medžiotojų būrelio vadovas sako, kad medžioja 40 metų. Atvejų, kai vilkai nusitempdavo šunis, pasitaikydavo ir anksčiau, bet ne tiek daug.
Dabar vilkų populiacija išaugusi, dėl to ir tokių atvejų daugėja, mano medžiotojas.
„Tai, kad šuo pririštas, jį lengviau pagauti“, – nesistebi A. Viselga.
Alius Viselga taip pat ragina žmones labiau pasirūpinti savo gyvūnais ir bent nakčiai nepalikti būdoje.
„Galima tikrai šuniuką nakčiai užsidaryti į ūkinį pastatą. Bet dabar buvo šuniukai, tuoj prasidės avys užtvaruose, elniai, danieliai. Vilkas nebus be maisto“, – tikino Leipalingio medžiotojų būrelio vadovas.
Žmonės stebisi, kad vilkai išdrąsėjo, nebijo eiti net į didesnes gyvenvietes, gyventojai mato plėšrūnų ir dieną. Gailiūnuose tokie išpuoliai – pirmą kartą.
„Ne, niekada, pirmą kartą. Mes girdime, kad kažkur tai ten toli nuo mūsų. O čia ne, pirmą“, – vilkų išpuoliais stebisi Marytė.
„Neaišku, kodėl čia viskas taip darosi, bet kažkas gamtoje. Stirnos, elniai daržus nugraužia, vilkai dabar jau į gyvūnus, avis, naminius gyvūnus, šuniukus taikosi“, – pastebėjo Gailiūnų gyventojas Antanas.
Sukaustė baimė dėl išpuolių prieš žmones
Ir nejauku, neslepia Gailiūnų gyventojai, dabar sutemus į savo kiemą išeiti, nes bijo vilkų.
„Sakau, tai ko laukti jau: ir mus puls vilkai? Ko gi jie nešaudo jų? Tikrai. Ir va, dabar, internete, skaitome, kad 10 šunų nunešė“, – sakė Marytė.
Dabar vilkų medžioklė dar neprasidėjo – juos bus galima medžioti nuo spalio 15 dienos.
Praėjusį sezoną Lietuvoje buvo nušauti 325 vilkai. Aplinkos ministerija buvo išdavusi kvotą 341 vilkui. Netrukus prasidėsiantį sezoną siūloma leisti nušauti mažiau – 307 vilkus.
Visgi portalo tv3.lt kalbinti medžiotojai tikino ir ramino žmones, kad vilkai žmones puola itin retais atvejais. Tuomet liepos mėnesį vilkas buvo pastebėtas plaukiantis per Nemuną netoli Birštono, kur vasarą gausu poilsiautojų iš visos Lietuvos.
Straipsnis parengtas pagal TV3 žinių reportažą.
