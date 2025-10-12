Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

TV3 Žinios. Dvi žaibiškos mirtys Šilutės rajone; Vilkai sudraskė šunis; Gamtininkai įspėja vairuotojus

2025-10-12 18:28
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-12 18:28

Pareigūnai ir gamtininkai perspėja: vairuotojai dabar turėtų būti dar atidesni – po rujos žvėrys keliaus į savo žiemojimo vietas, pasirodys keliuose.

0

Dvi žaibiškos mirtys Šilutės rajone, kaktomuša susidūrus lengviesiems automobiliams jų vairuotojos žuvo iš karto, sužeisti net aštuoni mažamečiai bei nepilnamečiai.

Per savaitę vilkai Druskininkų apylinkėse sudraskė mažiausiai dešimt šunų – valdžia ragina nakčiai uždaryti augintinius   

Daugiau naujienų – TV3 Žinių vaizdo įraše, esančiame šio teksto viršuje.

 

 

