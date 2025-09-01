Nelaimė Druskininkuose: ugniagesiai gelbėjo lifte įstrigusį ligonį ir medikus

Kaip skelbia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas, sekmadienio vakarą, 19.33 val., buvo gautas pranešimas iš Gardino gatvės, kad daugiabučio lifte užstrigo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos brigados vairuotojas su sunkios būklės pacientu.
Atvykę ugniagesiai panaudojo laužtuvą ir atidarė lifto duris. Ligonis buvo išneštas iš lifto ir įkeltas į greitosios pagalbos automobilį.
Dar vieną panašią gelbėjimo operaciją ugniagesiai atliko šeštadienio vakarą.
