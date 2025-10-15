Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Masiškai plinta Juozo Butnoriaus žmonos Gražinos vaizdo įrašas: parodė, kokia yra realiame gyvenime

2025-10-15 16:22 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-15 16:22

Juozas ir Gražina Butnoriai tikrai moka iš savęs pasijuokti. Grupės „Patruliai“ dainininko žmona paviešino šmaikštų vaizdo įrašą, kuris parodo, kuo ji skiriasi nuotraukose ir realiame gyvenime.

Juozas ir Gražina Butnoriai tikrai moka iš savęs pasijuokti. Grupės „Patruliai" dainininko žmona paviešino šmaikštų vaizdo įrašą, kuris parodo, kuo ji skiriasi nuotraukose ir realiame gyvenime.

0

Įrašu ji pasidalijo socialiniame tinkle Instagram, juo sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Juozas Butnorius su vaikais įrašė jausmingą dainą Mamai
(44 nuotr.)
(44 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozas Butnorius su vaikais įrašė jausmingą dainą Mamai

Nuotaikingas įrašas

Vaizdo įraše jos vyras su pasigėrėjimų žiūri į žmonos nuotrauką. Joje ji – švytinti, pasipuošusi gelėta suknele, pasileidusi ilgus plaukus linksmai pozuoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Netrukus Juozui pakėlus akis pasirodo kitas vaizdas: Gražina su chalatu sėdi įsitaisiusi sofoje, plaukus susirišusi į kuodą ir valgydama traškučius žiūri į telefono ekraną.

„Čia taip pat aš realiame gyvenime“, – juokaujant rašoma vaizdo įraše.

Netrukus po juo pasipylė komentarai: „Tokia ta realybė“, „Oj geras čia, atskleidėte tiesą“.

