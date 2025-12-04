Sinoptikė įspėja – Lietuvą užguls ciklonas: nuo kitos savaitės – permainos

E. Latvėnaitė skelbia, kad virš Rytų ir Pietryčių Europos su sausesniais ir ramesniais orais plečiasi vakarinė galingo anticiklono dalis. Tuo metu šiaurės vakaruose vis labiau stiprėja audringų ciklonų sistema, kurios slėnis pasiekė ir Viduržemio jūrą.
„Ten labai lietingas ciklonas vardu Cassio Italiją ir Balkanus gerokai maudys, neramūs ir audringi orai laukia ir Britų salyno“, – sako sinoptikė.
Visgi Lietuvoje prognozuojama, kad artimiausiomis dienomis turėtų tik palynoti, o oro temperatūra primins ne žiemą, o rudenį.
„Rūkai ar miglos vis dar kai kur drieksis, naktimis žemesnėse ir vėsesnėse vietose gali silpnas plikledis skrebėti“, – teigia E. Latvėnaitė.
Tuo metu savaitgalį vis arčiau Baltijos regiono ir Lietuvos plėsis ciklonų sistemos rytinė pusė. O Lietuvą pasiekę atmosferos frontų debesys atneš kiek daugiau kritulių, daugiausiai lietaus.
„Kitos savaitės pradžioje nedideli ciklonai jau per Baltiją keliaus, kartais pūs kiek stipresnis, jau pietvakarių vėjas, visokių kritulių ir daugiau ir dažniau sulauksim. Nuo savaitės vidurio bus šilčiau, tad jau lietūs laistys. O žiemos nei kvapo nebus...“, – tikina sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, gruodžio 4 d., naktį ir dienos pradžioje nedideli krituliai, daugiausia lietus, vėl rūkai kai kur drieksis ir dulksna marksnos. Naktį kai kur plikledis suskrebs. Vėjas pietryčių 3–7 m/s. Naktį 0..+3°C, dieną +3..+6°C, šilčiausia pietiniame pakraštyje.
Penktadienį, gruodžio 5 d., be ženklesnių kritulių, vėl rūkas kai kur nusidrieks. Vėjas pietryčių 4–8 m/s. Naktį +1..+3°C, vėsiausia pietuose, pietvakariuose, dieną +4..+7°C, vėsiausia šiaurės vakaruose ir šiaurėje, šilčiausia pietiniuose rajonuose.
Šeštadienį, gruodžio 6 d., naktį protarpiais nedideli krituliai, daugiausia lietus, tik pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose gali viena kita šlapia snaigė iškristi, dieną jau daugokai palis, o šiauriniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose gali ir viena kita šlapia snaigė įsimaišyti. Vėjas rytų, pietryčių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį ir dieną +2..+6°C, vėsiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose.
Sekmadienį, gruodžio 7 d., protarpiais palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, vakare lietus su silpna šlapdriba pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių 6–11 m/s. Naktį –2..+2°C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 0..+2°C.
Pirmadienį, gruodžio 8 d., naktį gausoki krituliai (lietus su šlapdriba, o paryčiais jau šlapdriba su sniegeliu maišysis) pietrytiniuose, rytiniuose ir šiaurės rytiniuose rajonuose, dienos pradžioje vietomis nedidelis lietus, įdienojus, pradedant vakariniais rajonais, gausoko lietaus sulauksime. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s, dieną pajūryje pietvakarių gūsiai iki 15 m/s. Naktį 0..+3°C, vėsiausia rytiniuose rajonuose, dieną +3..+5°C, vėsiausia rytiniuose, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose.
Antradienį, gruodžio 9 d., vis dar turėtų gausokai lyti, dieną daugiausia šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį +2..+5°C, dieną +5..+7°C, šilčiausia pietiniuose, pietvakariniuose rajonuose.
Trečiadienį, gruodžio 10 d., naktį nedidelis lietus, rytą ir dieną vėl gausoko lietaus debesys iš vakarų keliaus per Lietuvą į rytus. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį +2..+4°C, dieną +4..+7°C.
Ketvirtadienį, gruodžio 11 d., protarpiais lietus, vietomis gausesnis. Vėjas pietvakarių 7–12 m/s. Naktį +4..+6°C, dieną +6..+8°C.
