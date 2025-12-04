 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Laukia orų pokyčiai: bus nemalonu

2025-12-04 06:29 / šaltinis: Meteo.lt
2025-12-04 06:29

Lietuvoje artimiausiomis dienomis  numatomas nedidelis lietus ar dulksna, kai kur tvyros rūkas. Savaitgalį daug kur oras subjurs – vyraus lietus.

0

Šiandien vietomis kris nedidelis lietus, dulksna. Kai kur tvyros rūkas. Vėjas pietryčių, 4–9 m/s. Temperatūra 1–6 laipsniai šilumos.

Penktadienį žymesnių kritulių nenumatoma. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, naktį 2–7 m/s, dieną 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 0 iki 4 laipsnių šilumos, dieną bus 3–8 laipsniai šilumos.

Šeštadienį daug kur numatomi krituliai, vyraus lietus, naktį daugiausia nedidelis. Vėjas pietryčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 1–6, dieną 2–7 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Gruodžio 3 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kilimas, vietomis iki 40 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.

Plona ledo danga apsitraukę nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio). Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga!

Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!

Vandens temperatūra upėse – 1–8, ežeruose – 2–6, Kuršių mariose – 2, Baltijos jūroje – 4–5 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

