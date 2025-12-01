Jau žino, ar per Kalėdas bus sniego: viską parodė pati gamta

Daugeliui šv. Kūčios ir šv. Kalėdos asocijuojasi su jaukia namų šiluma ir sniego užklota gamta už lango. Dėl to naujienų portalas tv3.lt dalijasi gamtos ženklus stebinčios dzūkės Janinos ir etnologo Liberto Klimkos šių metų pastebėjimais ir švenčių prognozėmis.
Nusimato permainingi žiemos orai
Kaip anksčiau naujienų portalo tv3.lt skaitytojams pasakojo Janina, sausų Kalėdų šiemet laukti neverta. Pasak jos, sniegas per šventes tikrai turėtų pasirodyti, tačiau jo intensyvumas dar sunkiai nuspėjamas.
„Kalėdų metu sniego turėtų būti. Žiema turėtų ir šalčių parodyti, galimai net stiprių šalčių, tačiau kiek jų bus, dar yra sunku pasakyti“, – tąkart aiškino ji.
Janina taip pat dalijosi pastebėjimais, kad šiųmetė žiema bus mišri: daugiau drėgmės, šlapdribų, tačiau pasitaikys ir ženklesnių šalčių.
„Jeigu labai ilgai turėjome visus lapus, vadinasi, turėsime daug šlapių kritulių. Tačiau yra sunku pasakyti, kiek bus sauso, kiek šalčio“, – sako ji.
Moteris taip pat pridūrė, kad Kalėdų diena ir vakaras turėtų būti gražūs, ypač jei naktį prieš tai pasnigs. Pasak Janinos, šiemet sniegas bus toks, kuris išsilaikys ant medžių šakų – priešingai nei praeitais metais, kai jis greitai nutirpo.
„Pirminis šaltis bus -5–6 ir išsilaikys iki pat sausio 15 dienos. Turėtų išsilaikyti tas šaltis“, – tikino pašnekovė.
Taigi, anot Janinos, žiema bus permaininga, bet tikrai ne nuobodi: šlapi krituliai maišysis su šalčiais, o Kalėdos turėtų būti baltos, tačiau kartu ir drėgnos.
Per šv. Kalėdas – sniegas
Taip pat anksčiau naujienų portalui tv3.lt L. Klimka sakė, kad geriausia orus spėti per šv. Martyno dieną. Jis pasidalijo, kokias prognozes ši diena parodė šiemet.
„Šv. Martynas yra paskutinė rudens šventė, po šv. Martyno dienos prasideda pusiaužiemis. Tai toks laikas, kai nei žiema, nei ruduo, jis tęsiasi iki šv. Andrejaus, lapkričio 30 dienos.
Yra net toks pasakymas – koks pusiaužiemis atjos, tokia ir žiema bus. Jeigu pusiaužiemis bus su atlydžiais, su pasnigimais, kaip obuolmušis žirgas, tai atėjusi žiema iš vienos rankovės barstys sniegą, iš kitos – šaltį.
Visas tas pusiaužiemio laikotarpis yra pranašingas, parodantis, koks bus žiema“, – pasakojo jis.
L. Klimka tąkart nurodė, kad lietuviai šią dieną vadovaudavosi patarle. Manyta, kad jei per šv. Martyną žąsis būdavo ant vandens, tai per šv. Kalėdas turėtų būti ant ledo. O štai jeigu per šv. Martyną žąsis ant ledo – per šv. Kalėdas bus ant vandens.
Etnologo teigimu, kiek jam pačiam yra tekę stebėti šv. Martyno dienos orų spėjimus, jie pakankamai tikslūs.
Jis atskleidė, kad kasmet per šv. Martyną pasižymėdavo šios dienos orus, o per šv. Kalėdas patikrindavo, ar jie tikrai išsipildė.
„Per šv. Martyną galima matyti, kad Kalėdos turėtų būti sniegingos arba pašalusios. Žiemos pradžia turėtų būti su gilia šalna“, – tąkart žinias pateikė etnologas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.