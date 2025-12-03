 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Orai netrukus pradės keistis: štai kada jie dar labiau subjurs

2025-12-03 11:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-12-03 11:00

Sinoptikė Elvyra Latvėnaitė teigė, kad Lietuvoje artimiausiomis dienomis vyraus sausi ir šiltesni orai, tačiau jau savaitgalį, šaliai atsidūrus dviejų skirtingų oro sistemų sandūroje, prognozuojamos ryškesnės permainos ir galimi krituliai.

Specialistė informavo, kad audringi ir drėgni ciklonai Bjorn ir Axsel įsitvirtino Šiaurės Europoje, o rytuose stiprėjantis sausų ir ramių orų anticiklonas savo vakariniu pakraščiu pasieks ir Lietuvą.

„Šiaurės vakaruose ir virš Šiaurės Europos vis dar audringesnių ir drėgnesnių ciklonų sistema Bjorn ir Axsel įsitvirtino.

O rytuose, pietryčiuose su ramesniais ir sausesniais orais stiprėja anticiklonas, kuris savo vakariniu pakraščiu ir mus pasieks“, – rašė ji.

Vyraus sausi orai ir palaipsniui keisis

Pasak E. Latvėnaitės, artimiausiomis dienomis vyraus daugiausia sausi ir palaipsniui šiltesni orai, tačiau nuo savaitgalio, Lietuvai atsidūrus tarp skirtingas oro sąlygas lemiančių sistemų, prasidės permainos ir gali atsirasti daugiau kritulių.

„Bus daugiausia be kritulių, tik ketvirtadienį atmosferos fronto debesys Lietuvą užkabins, šiek tiek kritulių pabers.

Kiek vėsiau bus dar rytoj, vėliau jau vienu kitu laipsniu bus šilčiau.

Permainos turėtų prasidėti nuo savaitgalio, kai arčiau Baltijos iš vakarų, šiaurės vakarų plėsis ciklonų sistema ir mes atsidursime dviejų, skirtingus orus lemiančių sistemų sandūroje“, – akcentavo sinoptikė.

Orų prognozė savaitei

Trečiadienį, gruodžio 3-osios naktį gali silpnai palynoti pajūryje, naktį ir rytą vietomis rūkai tvyros, dieną be kritulių. Vėjas pietryčių 3–7 m/s, pajūryje 5–10 m/s. Naktį –1–2°C, nakties pradžioje šalčiau vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną 2–4°C, šilčiausia pietiniuose rajonuose.

Ketvirtadienį, gruodžio 4-osios rytą ir dieną nedideli krituliai, daugiausia lietus, bet jau ir viena kita šlapia snaigė įsimaišys, vėl rūkai kai kur drieksis. Vėjas pietryčių 4–8 m/s. Naktį 0–3°C, dieną 3–6°C.

Penktadienį, gruodžio 5 d., be ženklesnių kritulių, tik nakties pradžioje gali dar nedideli krituliai rytiniam pakraštuke kristi, vėl rūkas nusidrieks. Vėjas pietryčių 4–8 m/s. Naktį 0–3°C, vėsiausia pietuose, pietvakariuose, dieną plius 4–7°C.

Šeštadienį, gruodžio 6 d., nedideli krituliai, daugiausia lietus vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas rytų, pietryčių naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 1–4°C, dieną 2–6°C, vėsiausia rytiniuose, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose.

Sekmadienį, gruodžio 7 d., protarpiais nedideli krituliai-lietus su viena kita šlapia snaige maišysis, naktį daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas pietryčių 6–11 m/s. Naktį –2–2°C, šalčiausia pietiniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną 0–2°C.

Pirmadienį, gruodžio 8 d., protarpiais krituliai, naktį lietus su šlapdriba maišysis, rytiniuose, šiaurės rytiniuose rajonuose galima lijundra, dieną jau turėtų daugokai palyti. Vėjas pietų, pietryčių 7–12 m/s. Naktį 0–3°C, vėsiausia pietrytiniuose, rytiniuose rajonuose, dieną 1–5°C, vėsiausia rytiniuose, šilčiausia vakariniuose, pietvakariniuose rajonuose.

Antradienį, gruodžio 9 d., protarpiais palis. Vėjas naktį pietų, dieną pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Naktį 0–3°C, dieną 5–8°C.

Trečiadienį, gruodžio 10 d., nedidelis lietus, daugiausia naktį. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s. Naktį 2–5°C, dieną 5–8°C.

