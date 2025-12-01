 
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

ES žada naujas sankcijas Baltarusijai dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą

2025-12-01 19:35 / šaltinis: tv3.lt
2025-12-01 19:35

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad Bendrija rengia naujas sankcijas Baltarusijai – po pokalbio su prezidentu Gitanu Nausėda ji perspėjo, jog hibridiniai Minsko veiksmai prieš Lietuvą vis aštrėja, o kontrabandinių oro balionų skrydžių skaičius toliau auga.

Ursula von der Leyen (nuotr. SCANPIX)

Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pranešė, kad Bendrija rengia naujas sankcijas Baltarusijai – po pokalbio su prezidentu Gitanu Nausėda ji perspėjo, jog hibridiniai Minsko veiksmai prieš Lietuvą vis aštrėja, o kontrabandinių oro balionų skrydžių skaičius toliau auga.

0

Apie tai ji informavo socialiniame tinkle „X“.

Po pokalbio su G. Nausėda U. von der Leyen teigė, kad padėtis prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos blogėja, o kontrabandinių oro balionų įsibrovimų į Lietuvos oro erdvę daugėja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tokios Lukašenkos režimo hibridinės atakos yra visiškai nepriimtinos. Mes ir toliau visiškai solidarizuojamės su Lietuva. Rengiame tolesnes priemones pagal mūsų sankcijų režimą“, – pabrėžė ji.

Griežtos sankcijos yra būtinas atsakas

Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, atsižvelgdamas į sistemingus šalies oro erdvės pažeidimus Baltarusijos meteorologiniais balionais su kontrabanda, pareiškė, jog griežtos sankcijos yra būtinas atsakas į tokius veiksmus.

Šie komentarai pasirodė po to, kai sekmadienį, lapkričio 30 d., 18:09 val., virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės apribojimai.

Spalio mėnesį Lietuva buvo uždariusi abu pasienio punktus su Baltarusija, reaguodama į oro balionų skrydžius, tačiau vėliau juos atidarė, nes atrodė, kad oro eismo sutrikimai baigėsi.

