ES žada naujas sankcijas Baltarusijai dėl hibridinių atakų prieš Lietuvą

Apie tai ji informavo socialiniame tinkle „X“.
Po pokalbio su G. Nausėda U. von der Leyen teigė, kad padėtis prie Lietuvos ir Baltarusijos sienos blogėja, o kontrabandinių oro balionų įsibrovimų į Lietuvos oro erdvę daugėja.
„Tokios Lukašenkos režimo hibridinės atakos yra visiškai nepriimtinos. Mes ir toliau visiškai solidarizuojamės su Lietuva. Rengiame tolesnes priemones pagal mūsų sankcijų režimą“, – pabrėžė ji.
Griežtos sankcijos yra būtinas atsakas
Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, atsižvelgdamas į sistemingus šalies oro erdvės pažeidimus Baltarusijos meteorologiniais balionais su kontrabanda, pareiškė, jog griežtos sankcijos yra būtinas atsakas į tokius veiksmus.
Šie komentarai pasirodė po to, kai sekmadienį, lapkričio 30 d., 18:09 val., virš Vilniaus oro uosto buvo įvesti laikini oro erdvės apribojimai.
Spalio mėnesį Lietuva buvo uždariusi abu pasienio punktus su Baltarusija, reaguodama į oro balionų skrydžius, tačiau vėliau juos atidarė, nes atrodė, kad oro eismo sutrikimai baigėsi.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.