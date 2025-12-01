 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

60 balionų sukėlė chaosą Vilniaus oro uoste

2025-12-01 07:40 / šaltinis: ELTA
2025-12-01 07:40

Bendrovės „Oro navigacija“ direktorius Saulius Batavičius sako, kad sekmadienį Vilniaus oro uostas dėl fiksuotų jo kryptimi skrendančių balionų buvo uždarytas 11 valandų. Anot jo, iš viso buvo paleista 60 balionų, iš kurių apie 40 buvo kritiškai svarbiose eismui į Vilniaus oro uostą vietose.

Meteorologinis balionas (nuotr. SCANPIX)

4

„Balionai buvo leidžiami tam tikrais laiko tarpais, kad nuolat būtų kritinėse eismui į Vilniaus oro uostą vietose. Ir mes tik bejėgiškai galėjome stebėti, kaip balionai kabo, ir negalėjome atnaujinti eismo į Vilniaus oro uostą.  (…) Keli praktiškai užtverdavo kelią į Vilniaus oro uostą“, – LRT Radijui pirmadienį sakė S. Batavičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

 „Aš tai pavadinčiau sistemine ataka prieš civilinę aviaciją“, – pabrėžė „Oro navigacijos“ vadovas.

Kaip skelbta, sekmadienio vakarą dėl pastebėtų balionų buvo uždarytas Vilniaus oro uostas, veiklą jis atnaujino ankstyvą pirmadienio rytą. Šie ribojimai paveikė per 7,4 tūkst. keleivių ir 50 skrydžių, pirmadienį pranešė Lietuvos oro uostai (LTOU).

„Minėti oro erdvės ribojimai panaikinti gruodžio 1 d. 05.00 val. Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai. Dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikta virš 7,4 tūkst. keleivių ir 50 skrydžių: 31 skrydis atšauktas, 10 nukreiptų , 9 pavėlinti“, – išplatintame pranešime nurodė LTOU.

Pasak LTOU, pirmadienį dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai.

Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos. 

ELTA primena, kad šią savaitę Lietuvos oro erdvėje fiksuotas išskirtinis iš Baltarusijos leidžiamų kontrabandinių balionų aktyvumas. Dėl gausaus kontrabandinių balionų antplūdžio penktadienio vėlų vakarą buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą atnaujino šeštadienį.

Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.

