  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Balionai iš Baltarusijos paveikė virš 3000 keleivių: perspėja kitus, laukiančius skrydžių

2025-11-29 08:53 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-29 08:53

Dėl kontrabandinių balionų naktį aštuonioms valandoms buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste, pranešė bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU). Buvo paveikta virš 3000 keleivių ir 22 skrydžių. LTOU perspėja kitus keleivius, kad gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai .

Vilniaus oro uostas (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Dėl kontrabandinių balionų naktį aštuonioms valandoms buvo sustabdyti skrydžiai Vilniaus oro uoste, pranešė bendrovė Lietuvos oro uostai (LTOU). Buvo paveikta virš 3000 keleivių ir 22 skrydžių. LTOU perspėja kitus keleivius, kad gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai .

26

Lapkričio 28 d. 23.15 val. buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jie panaikinti šeštadienį 07:03 val. Kaip praneša LTOU, Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai.

Dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikta virš 3000 keleivių ir 22 skrydžių: 3 skrydžiai atšaukti, 9 nukreipti į Kauno ir Rygos oro uostus, oro erdvės ribojimai padarė įtaką 10 skrydžių išvykimo/atvykimo laikams .

„Primename, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos“, – praneša LTOU rinkodaros projektų vadovė Rasa Petrauskaitė.

Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.

Informaciją apie skrydžius galima sekti Vilniaus oro uosto svetainėje www.vno.lt, dažniausiai užduodamus klausimus oro erdvės ribojimų atvejais rasti čia: https://www.vilnius-airport.lt/lt/keleiviu-gidas/duk-oro-erdves-ribojimu-atvejais.

indeliai.lt

??????????
??????????
2025-11-29 09:09
Taigi laidoje rodė, kad seniai yra programos, kuriose gali matyti iš kurios vietos, kuriuo laiku, kokia kryptimi skrenda balionai. O dronai, prie kurių gali tvirtinti šaudmenis, galintys balionus numušti, jau gaminami Lietuvoje. Ar socdemų valdžia tyčia nieko nedaro, nori sužlugdyti LT?
Atsakyti
Tučtuojau,
Tučtuojau,
2025-11-29 09:11
Iškviesti Karlsona,jis uz puslitri uogienes juos sugaudys!!!
Atsakyti
neįgalūs, nagali susitvarkyti su baliona
neįgalūs, nagali susitvarkyti su baliona
2025-11-29 09:24
greitai iš Lietuvos pasitrauks visos skrydžių bendrovės, visiems kažkada baigiasi kantrybė...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (26)
