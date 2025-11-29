Balionai iš Baltarusijos paveikė virš 3000 keleivių: perspėja kitus, laukiančius skrydžių

Lapkričio 28 d. 23.15 val. buvo įvesti laikini oro erdvės ribojimai virš Vilniaus oro uosto.
Jie panaikinti šeštadienį 07:03 val. Kaip praneša LTOU, Vilniaus oro uoste visos operacijos vyksta įprastai.
Dėl šių laikinų oro erdvės ribojimų buvo paveikta virš 3000 keleivių ir 22 skrydžių: 3 skrydžiai atšaukti, 9 nukreipti į Kauno ir Rygos oro uostus, oro erdvės ribojimai padarė įtaką 10 skrydžių išvykimo/atvykimo laikams .
„Primename, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos“, – praneša LTOU rinkodaros projektų vadovė Rasa Petrauskaitė.
Keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.
Informaciją apie skrydžius galima sekti Vilniaus oro uosto svetainėje www.vno.lt, dažniausiai užduodamus klausimus oro erdvės ribojimų atvejais rasti čia: https://www.vilnius-airport.lt/lt/keleiviu-gidas/duk-oro-erdves-ribojimu-atvejais.