Vilniaus oro uostas atnaujino veiklą

Oro erdvės ribojimai panaikinti apie 07.03 val.
Pirminėmis žiniomis, oro uosta veikla sustabdyta dėl fiksuotų meteorologiniams balionams būdingų navigacinių atžymų, judančių oro uosto link.
Iš pradžių buvo pranešta, kad oro erdvės ribojimai įvedami iki šeštadienio 02.15 val. nakties, vėliau šis laikas buvo pratęstas kelis kartus.
LTOU primena, kad dienos eigoje gali būti fiksuojami pavieniai skrydžių vėlavimai dėl sutrikusios įgulų ir orlaivių rotacijos.
Be to, keleiviai, kurių skrydžius sutrikdė ribojimai, kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis dėl detalesnės informacijos.
Informaciją apie skrydžius LTOU ragina sekti Vilniaus oro uosto svetainėje.
ELTA primena, kad suaktyvėjus kontrabandinių balionų iš Baltarusijos antplūdžiams, Vyriausybė spalio pabaigoje nusprendė uždaryti sieną, ji atverta praėjusią savaitę.
Dėl kontrabandinių balionų judėjimo nuo to laiko daugelį kartų sutrikdytas šalies oro uostų darbas, paskutinį kartą – šį savaitgalį, sekmadienio naktį dėl to Vilniaus oro uostas uždarytas du kartus.
Dėl susidariusios situacijos pastaruoju metu šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Balatrusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.