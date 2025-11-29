 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Šeštadienį Vilniuje viešasis transportas veš nemokamai

2025-11-29 08:05 / šaltinis: ELTA
2025-11-29 08:05

Lietuvos sostinė šeštadienio vakarą atidarys bene laukiamiausią metų festivalį „Kalėdos sostinėje“. Renginio kulminacija taps pagrindinės miesto eglės Katedros aikštėje įžiebimas.

Autobusas (nuotr. Organizatorių)

0

Trečius metus Vilnių puoš natūrali žaliaskarė, kuriai šiemet parinktas klasikinis įvaizdis. Kalėdų medis puikuosis ant suformuotos konstrukcijos, kuria pakilus bus galima visiems norintiems pasivaikščioti.

„Vilniaus eglės įžiebimo šventė neabejotinai yra vienas laukiamiausių metų renginių tūkstančiams žmonių visoje šalyje. Jau trečius metus Katedros aikštėje puošiame natūralų spygliuotį, taip kviesdami vilniečius ir miesto svečius puoselėti tradicijas bei skirti daugiau laiko gyvam bendravimui“, – pranešime sakė sostinės meras Valdas Benkunskas.

Taip pat, anot savivaldybės, lankytojų šiemet lauks atsinaujinęs Kalėdų miestelis, su jame besisuksiančia dviaukšte karusele, vyks kalėdinis žygis.

Viešasis transportas į šventę veš nemokamai

Dėl Katedros aikštėje vyksiančio Kalėdų medžio įžiebimo renginio, šioje miesto dalyje šeštadienį bus ribojamas eismas.

Eismas aikštės prieigose bus draudžiamas nuo 17 iki 24 valandos.

Atvykti į šventę vilniečiai ir miesto svečiai kviečiami viešuoju transportu, kuris šeštadienį nuo 15 iki 24 val. kursuos nemokamai.  

