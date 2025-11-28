Trakuose suspindo jaukumu dvelkianti Kalėdų eglė: pamatykite patys

Susirinkusieji stebėti įžiebimo klausėsi trumpos, senųjų tradicijų persmelktos Kalėdų eglės istorijos – ji tapo gyvu šokio pasakojimu, kuriame susijungė judesys, muzika ir šventinė nuotaiką.
Trakuose suspindo jaukumu dvelkianti Kalėdų eglė
Kaip rašoma anksčiau išplatintame Trakų rajono savivaldybės pranešime, pasakojimą scenoje kūrė Trakų kultūros ir meno centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vaivorai“, moterų liaudiškų šokių grupė „Dijūta“, jaunimo šokių grupė, ugnies ir šokio studija „Čiutyta“ bei Trakų meno mokyklos šokėjai.
Šventę vainikavo ryškus vakaro akcentas – Liepos Mondeikatės koncertas. Atlikėja parengė specialią programą, joje skambėjo gerai žinomi ir šiltą nuotaiką sukūrę kūriniai.
Tęsiant gražią tradiciją, visos rajono švietimo įstaigos, įmonės, organizacijos ir bendruomenės ragintos dalyvauti Kalėdų eglučių alėjos Karaimų gatvėje iniciatyvoje.
Šiemet prie šios tradicijos prisijungė 28 organizacijos, sukūrę savo kalėdines eglutes ir instaliacijas – jos įžiebtos kartu su pagrindine miesto egle.
