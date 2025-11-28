 
Kalendorius
Lapkričio 28 d., penktadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Trakuose suspindo jaukumu dvelkianti Kalėdų eglė: pamatykite patys

2025-11-28 21:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-28 21:46

Vytauto Didžiojo krante Trakuose šiandien pasklido šventinė nuotaika – įžiebta Kalėdų eglė. Namų šiluma ir jaukumu dvelkiančios žaliaskarės įžiebimas pažymėjo šventinį startą Trakuose.

Trakų Kalėdų eglė (Nuotr. svaivaldybės)

Vytauto Didžiojo krante Trakuose šiandien pasklido šventinė nuotaika – įžiebta Kalėdų eglė. Namų šiluma ir jaukumu dvelkiančios žaliaskarės įžiebimas pažymėjo šventinį startą Trakuose.

REKLAMA
0

Susirinkusieji stebėti įžiebimo klausėsi trumpos, senųjų tradicijų persmelktos Kalėdų eglės istorijos – ji tapo gyvu šokio pasakojimu, kuriame susijungė judesys, muzika ir šventinė nuotaiką.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trakuose suspindo jaukumu dvelkianti Kalėdų eglė

Kaip rašoma anksčiau išplatintame Trakų rajono savivaldybės pranešime, pasakojimą scenoje kūrė Trakų kultūros ir meno centro vyresniųjų liaudiškų šokių grupė „Vaivorai“, moterų liaudiškų šokių grupė „Dijūta“, jaunimo šokių grupė, ugnies ir šokio studija „Čiutyta“ bei Trakų meno mokyklos šokėjai. 

REKLAMA
REKLAMA

Šventę vainikavo ryškus vakaro akcentas – Liepos Mondeikatės koncertas. Atlikėja parengė specialią programą, joje skambėjo gerai žinomi ir šiltą nuotaiką sukūrę kūriniai.

REKLAMA

Tęsiant gražią tradiciją, visos rajono švietimo įstaigos, įmonės, organizacijos ir bendruomenės ragintos dalyvauti Kalėdų eglučių alėjos Karaimų gatvėje iniciatyvoje.

Šiemet prie šios tradicijos prisijungė 28 organizacijos, sukūrę savo kalėdines eglutes ir instaliacijas – jos įžiebtos kartu su pagrindine miesto egle.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Visaginas jau laukia didžiųjų švenčių – įžiebta miesto Kalėdų eglė (nuotr. facebook.com)
Visaginas jau laukia didžiųjų švenčių – įžiebta miesto Kalėdų eglė

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų