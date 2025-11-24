Klaipėdos Kalėdų eglę padovanojusi Irena: „Šitiek širdį skaudėjo“

TV3 Žinios nuvyko pasižiūrėti, kaip žaliaskarė nukeliavo iki Klaipėdos.
Eglę augino 27 metus
Žvarbų rytą Vėžaičių miestelyje – sujudimas. Burzgė milžiniškas kranas, darbininkai ruošė bokštelį, darbo laukė miškavežis. Ten gyvenančių žmonių kieme augo šių metų Klaipėdos kalėdinė eglė. Uostamiestį jau dešimtus metus puošia žmonių dovanota žaliaskarė. Šį kartą iš 18 pretendenčių išrinkta Daugėlų šeimos, kuri eglę augino ne vieną dešimtmetį.
„27 metus. Padovanojo mums kaimynės dukra“, – pasakojo eglės savininkė Irena Daugėlienė.
Anot eglės savininkės, pastaruosius metus eglė kėlė pavojų šalia jos besidriekiantiems laidams, tad jei ne ši garbė džiuginti klaipėdiečius per Kalėdas, medžio likimas būtų liūdnas.
„Nes gali atvažiuoti elektrikai ir nupjauti. Ir šitiek širdį skaudėjo“, – tikino eglės savininkė.
Kad labai neliūdėtų Irena vietoj savo milžinės žaliaskarės gauna mažytę naują.
„Gal dukrai padovanosiu. Turi didelę sodybą – pasisodins“, – teigė Irena.
Iki Klaipėdos centro keliavo 25 kilometrus
Tuo metu darbininkai ėmėsi veiksmų. Vienas jų pakilęs bokšteliu eglės viršūnėje užrišo kilpą. Kranas užkabino kablį ir užgrojo benzininiai pjūklai.
Irena fiksavo kiekvieną akimirką – liks šeimos prisiminimams. Eglė dailiai atsiskyrė nuo savo šaknų ir pradėjo skrydį.
Atsargiai aplenkusi elektros laidus eglė nugulė į miškavežį.
Eglės laukė kone 25 kilometrų kelionė iki Klaipėdos centro. Po truputį, siauromis Vėžaičių gatvelėmis eglė išriedėjo į magistralę. Ko gero dar nei viena žaliaskarė taip neskubėjo nudžiuginti žmonių. Pakelėje augantys apšarmoję medžiai tarsi atidavė pūstašonei pagarbą. Ir štai pagrindinė miesto žaliaskarė pasiekė Klaipėdą.
Ir pagaliau eglė atkeliavo į Teatro aikštę. Žaliaskarė atliko paskutinį piruetą, o ją nuleidus darbininkai apipjaustė kotą, kad 12 metrų gražuolė tilptų į savo kalėdinę sceną.
Pagrindinė Klaipėdos eglė jau laukia girliandų bei kitų papuošimų. Jie ant besisukančios žaliaskarės sužibs jau lapkričio 29-ąją, šeštadienį, 17 valandą.
