  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, kada miestai įžiebs eglutes

2025-11-15 14:25 / šaltinis: BNS
2025-11-15 14:25

Artėjant šventinam sezonui, Lietuvos didmiesčiuose Kalėdų eglės bus įžiebtos lapkričio pabaigoje.

Kalėdų eglutės įžiebimas Kaune (nuotr. pranešimo spaudai)
Artėjant šventinam sezonui, Lietuvos didmiesčiuose Kalėdų eglės bus įžiebtos lapkričio pabaigoje.

Pirmasis tą padaryti ketina Kaunas – miesto gyventojos padovanotą eglę Rotušės aikštėje planuojama įžiebti lapkričio 22-ąją. Po savaitės – lapkričio 28 dieną – tą padarys ir Panevėžys.

Kaip ir Kaune, čia miestą papuoš panevėžiečio dovanota natūrali eglė.

Aiškėja, kaip atrodys Vilniaus kalėdinė eglutė
(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Aiškėja, kaip atrodys Vilniaus kalėdinė eglutė

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kada vyks eglučių įžiebimai?

Paskutinį mėnesio šeštadienį – lapkričio 29-ąją – Kalėdų eglės bus įžiebtos Katedros aikštėje Vilniuje ir Teatro aikštėje Klaipėdoje.

Uostamiestyje jau dešimtą kartą bus puošiama natūrali eglė, vėl bus naudojamas pernai pagamintas besisukantis mechanizmas bei pakyla.

Savo ruožtu Vilniaus savivaldybė kol kas neatskleidžia, kokia eglė bus įžiebta sostinėje.

Pirmąjį gruodžio penktadienį įžiebimo šventė vyks Šventojoje, miesto gyventojai ir jo svečiai gyvą Kalėdinę eglę galės išvysti kurorto centrinėje aikštėje.

Tuo metu gruodžio 6-ąją, šeštadienį, šventiniai renginiai suplanuoti penkiuose miestuose.

Kalėdų eglė šeštadienį bus įžiebta Prisikėlimo aikštėje Šiauliuose, Rotušės aikštėje Alytuje, J. Basanavičiaus aikštėje Birštone, Pramogų aikštėje Druskininkuose bei Palangoje prie Kurhauzo.

