Išėję į lauką po 17 val. galite gauti baudą: įspėja, kada teks mokėti ir 40 eurų

Specialistai įspėja, kad už tokius pažeidimus kasmet nubaudžiami šimtai žmonių, ir primena, kad vien turėti atšvaitą nepakanka – jį reikia nešioti taisyklingai.
Gaudo pėsčiuosius ir skiria baudas
Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė neslepia, kad į tamsą, deja, vis dar labai dažnai išeiname nepasirūpinę savo saugumu.
Ji pabrėžia, kad tokiu atveju svarbiausia yra atšvaitai – juos dėvėti tamsiuoju paros metu yra pėsčiųjų pareiga.
Vis tik Policijos departamento Kelių policijos valdybos pareigūnai dar šią savaitę pastebėjo, kaip neatsakingai elgiasi pėstieji.
Pamačius, kad vienoje pėsčiųjų perėjoje (Tuskulėnų g., Vilniuje) ne pirmą kartą yra sužalojami pėstieji, dviračių vairuotojai, šioms dienomis minėtoje vietoje vyko pėsčiųjų ir vairuotojų pareigų vykdymo pėstiesiems kontrolė.
„Stebėdami minėtą reguliuojamą pėsčiųjų perėją pareigūnai nustatė, kad pėstieji, net ir esant sudėtingoms mateorologinėms sąlygoms ir intesyviam eismui, reguliuojamoje pėsčiųjų perėjoje elgiasi neatsakingai.
T. y. pereidinėja važiuojamąją dalį, kur eismas reguliuojamas šviesoforu, esant draudžiamam signalui. Neatsakingai elgiasi tiek jauni, tiek vyresni, ir vyrai, ir moterys“, – pasakojo J. Liutkienė.
Ji primena, kad už tokį elgesį (įskaitant ir atšvaitų neturėjimą) gresia baudos nuo 20 iki 40 eurų. Taigi minėtiems pažeidėjams buvo surašyti administracinių nusižengimų protokolai.
Specialistė skaičiuoja, kad 2024 m. buvo išaiškinti 646 atvejai, kai pėstieji nesilaikė nustatytų saugaus elgesio tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui reikalavimų.
O per pirmus dešimt 2025 m. mėnesius buvo išaiškinta 430 tokių atvejų.
Kaip teisingai naudoti atšvaitą?
J. Liutkienė primena, kad einant tamsoje ar esant blogam matomumui reikia visada su savimi turėti taisyklingai pritvirtintus atšvaitus arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais: „Jeigu jų neturite, neškitės su savimi šviečiantį žibintą.“
Pašnekovė įspėja, kad pavojingiausias laikas yra lapkritis–kovas, kai didesnę paros dalį yra tamsu, dažnai būna darganota, keliai – slidūs, šlapia, o eismo ir važiavimo sąlygas sunkina šlapdriba, sniegas, dulksna, lietus.
„Nepamirškite, kad tamsoje ar esant blogam matomumui ir dar tamsiai apsirengę būsite beveik nepastebimi.
Efektyviausia priemonė yra arba atšvaitai, arba šviesą atspindintys drabužiai. Reiktų įsisąmoninti, kad juos dėvėti tamsiuoju paros metu yra pėsčiųjų pareiga“, – akcentavo J. Liutkienė.
Ji atkreipė dėmesį, kad atšvaitai patys nešviečia – jie tik atspindi šviesą. Todėl prie drabužių atšvaitą reikia tvirtinti taip, kad jis būtų gerai matomas kitiems eismo dalyviams, t. y. jo neuždengtų drabužių detalės, krepšys, kiti daiktai:
„Atšvaitas, prisegtas dešinėje drabužių pusėje ir būtent automobilio žibintų aukštyje, bus gerai matomas iš priekio atvažiuojančių transporto priemonių vairuotojams.“
Policijos departamento atstovės aiškinimu, jei atšvaitai yra juostiniai, einant keliu užmiestyje juos reikia užsidėti ant dešinės rankos, kiek aukščiau rankos riešo, arba ant kojos, blauzdos srityje. Taip pat svarbu naudoti keletą atšvaitų.
Jei atšvaitas pakabinamas, jį reikia segti prie palto ar striukės kišenės taip, kad kabėtų suaugusio žmogaus kelių aukštyje, t. y. būtų maždaug automobilio žibintų šviesų aukštyje.
Jeigu atšvaitas – ant rankinės, ją reikia nešti ne ant peties, o taip, kad atšvaitas būtų ties keliais ir būtinai kabėtų išorėje.
Kiek kainuoja atšvaitai?
Internetinės parduotuvės „Saugusatsvaitai.lt“ atstovė pabrėžia, kad atšvaitas tikrai nėra prabangos prekė, o pigiausias gyvybės draudimas:
„Jį mūsų puslapyje galite įsigyti nuo 0,79 euro už vnt. Brangiausi šiuo metu siekia 3,99 euro – jie labiau skirti suaugusiems, pagaminti su mediena.
Kainų nei šiemet, nei pernai nekėlėme. Labai daug investuojame į gamybą, tad kainas siekiame išlaikyti stabilias“, – komentavo pašnekovė.
Vidutinis krepšelis „Saugusatsvaitai.lt“ parduotuvėje yra apie 20 eurų: „Tad darome išvadą, kad dažniausiai apiperkama visa šeima.“
Atstovė pastebi, kad atšvaitai–žaisliukai vis dar išlieka populiariausia preke.
Tačiau ir suaugusieji pradeda rūpintis savo saugumu – mediniai atšvaitai, pakabinami atšvaitai, kuriuos gali kabinti ant kuprinės ar striukės, taip pat tampa vis populiaresni.
Pašnekovės teigimu, atšvaitų sezonas tikrai labai jaučiasi. Nors pagrindinis poreikis būna rugpjūčio–sausio mėnesiais, vasarą ir pavasarį taip pat būna darbo.
„Tada būna didelis poreikis šviesą atspindinčių liemenių, begiojimo diržų. Kiekvienais metais jaučiame didesnį susidomėjimą Lietuvoje. Labai džiaugemės kad ir suaugusiejį vis dažniau pagalvoja ne vien apie vaikus, bet ir apie save.
Mūsų komanda vis stengiasi kasmet pasiūlyti kažką naujo, kad būtų ne tik saugu, bet ir stilinga“, – komentavo „Saugusatsvaitai.lt“ atstovė.