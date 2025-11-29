Pasitikrinkite: jei matote tai savo pase ar tapatybės kortelėje, jums gresia bauda

Dėl to lietuviams svarbu nepamiršti užsisakyti arba atsinaujinti pasą ar asmens tapatybės kortelę, kitaip gali tekti mokėti baudą.
Kam yra privalomas asmens tapatybės dokumentas
Migracijos departamentas primena, kad visi Lietuvos piliečiai nuo 16 metų amžiaus privalo turėti galiojančią asmens tapatybės kortelę arba pasą.
Tad kiekvienas gyventojas dėl bent vieno dokumento – paso arba tapatybės kortelės – privalo kreiptis ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo savo 16-ojo gimtadienio.
„Tai reiškia, kad Lietuvos pilietis iki jam sukanka 16 metų gali šalyje legaliai gyventi neturėdamas nei asmens tapatybės kortelės, nei paso.
Praėjus mėnesiui po 16–ojo gimtadienio, bent vieno asmens dokumento turėjimas tampa privalomu“, – pabrėžia departamento atstovai.
Anot jų, vien tai, kad, pvz., senjoras beveik neišeina iš namų ar pan., neatleidžia jo nuo prievolės turėti galiojantį asmens dokumentą:
„Tokie galiojantys dokumentai yra būtini asmenims gaunant tam tikras socialines paslaugas bei garantijas, atliekant pilietines pareigas, kreipiantis į bankus, mobilaus ryšio operatorius, užsisakant ar atsisakant kitas paslaugas ir pan.“
Neturintiems paso ar tapatybės kortelės – bauda
Migracijos departamento teigimu, tai, kad asmuo neturi jokio asmens dokumento ar pavėlavo jį užsisakyti nustatyta tvarka, dažniausiai paaiškėja, kai tokie asmenys atvyksta į Migracijos departamento klientų aptarnavimo skyrius ir teikia prašymus tuos dokumentus išduoti.
Migracijos departamento darbuotojai, priimdami prašymus, patikrina kliento asmens duomenis ir vertina aplinkybes, dėl kurių toks asmuo neturi privalomų asmens dokumentų.
Departamento atsotvai įspėja, kad už gyvenimą be paso ar asmens tapatybės kortelės yra numatytos baudos.
Įkliuvus pirmą kartą gali būti skirtas įspėjimas arba 12 eurų bauda. Už tokį patį pažeidimą, padarytą pakartotinai, skiriama bauda nuo 12 iki 14 eurų.
„Nuo 2021 metų vidutiniškai per metus Migracijos departamento darbuotojai surašo kiek daugiau nei po pusę tūkstančio administracinių nusižengimų protokolų už minėtus pažeidimus“, – pridūrė pašnekovai.
Kam paso užsakymo paslauga į namus – nemokama?
Migracijos departamentas paminėjo – jei garbaus amžiaus senjoras dėl sveikatos problemų negali išeiti iš savo namų, tuomet arba jis, arba juo besirūpinantys giminaičiai, arba socialinės rūpybos darbuotojai gali užsakyti mobilią paslaugą.
Tokiais atvejais Migracijos departamento darbuotojas su mobiliąja biometrinių duomenų registravimo įranga atvyks į namus, sveikatos priežiūros ar globos įstaigą ir priims prašymą išduoti ar keisti dokumentą.
„Ši paslauga yra teikiama nemokamai, tačiau dera priminti, kad ja piktnaudžiauti negalima.
Jei paaiškėtų, kad senyvo amžiaus žmogus simuliuoja negalią, nepateikia išankstinės privalomos asmeninės informacijos, slepia informaciją apie užkrečiamas ligas arba tiesiog piktybiškai nenori atvykti į skyrių be objektyvių priežasčių, paslauga jo gyvenamojoje vietoje jam nebūtų teikiama“, – pabrėžė specialistai.
Kiek kainuoja užsisakyti asmens tapatybės dokumentą
Migracijos departamentas skelbia, kad asmens tapatybės kortelės užsisakymas bendra tvarka per 1 mėn. kainuoja 10 eurų.
Užsisakant ją skubos tvarka per 5 ar 1 darbo dieną kaina atitinkamai kyla iki 60 ir 100 eurų.
Tuo metu paso pagaminimas per 1 mėn. atsieina 50 eurų. Skubos tvarka per 5 d. d. kainuoja 100 eurų.
O, norint atsiimti pasą tą pačią darbo dieną, reikia mokėti 200 eurų.
Vaikams iki 18 m. valstybės rinkliava už vieno iš asmens dokumentų (pasirinktinai) išdavimą ar keitimą bendra tvarka per 1 mėn. yra sumažinama 50 proc.
Taigi rinkliava už asmens tapatybės kortelės išdavimą ar keitimą – 5 eurai, o paso – 25 eurai.
Tuo metu piliečiams, sulaukusiems senatvės pensijos amžiaus, rinkliava vienam pasirinktam dokumentui mažinama 80 proc.
Tad asmens tapatybės kortelė kainuoja 2 eurus, o pasas – 10 eurų.
Keičiant tą patį asmens dokumentą, lengvata bus pritaikyta visada. Tačiau lengvatą pritaikius keičiant vieną asmens dokumentą (pvz., asmens tapatybės kortelę), pasas bus išduotas su lengvata tik tada, jei nuo prašymo pateikimo dienos iki asmens tapatybės kortelės galiojimo pabaigos liks mažiau nei 1 mėn.
Kam už pasą ar tapatybės kortelę mokėti nereikia?
Už vieno iš asmens dokumentų (pasirinktinai) išdavimą ar keitimą bendra tvarka per 1 mėnesį valstybės rinkliava neimama iš:
- turinčių teisę gauti gauti piniginę socialinę paramą įstatymų nustatyta tvarka;
- vaikų, kuriems yra nustatyta globa arba rūpyba;
- valstybės išlaikomų stacionariose globos įstaigose asmenų;
- sutuoktinių neturinčių senatvės pensijos amžiaus sulaukusių asmenų;
- asmenų su negalia, kuriems nustatytas arba neįgalumo lygis, arba 55 proc. ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis;
- pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių;
- asmenų, nukentėjusių nuo 1939–1990 metų okupacijų.