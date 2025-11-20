Sugalvojo, kaip pasipinigauti iš vairuotojų: 66 eurai vos už keliolika minučių

Tuo piktinosi vilnietė Paulina, kuri netyčia praleido terminą pasitikrinti sveikatą ir sužinojo, kad nebegali vairuoti.
„Tai prisėdau susirasti, kur greitai galėčiau gauti tą medicininę pažymą. Ir ką jūs galvojate? Kainos – kosminės! 30, 40, 70 eurų... Už ką? Už 5 ar 10 minučių bereikšmo formalaus patikrinimo. Kodėl šios paslaugos nekompensuoja PSD?
Tai atrodo tiesiog tobula niša gydymo įstaigų piktnaudžiavimui – juk vairuotojai yra priversti tikrintis sveikatą, kitaip negalės vairuoti. O klinikos tokiu atveju gali reikalauti mokėti bet kokio dydžio sumas ir vairuotojai nieko dėl to negali padaryti – belieka mokėti, juk vairuoti reikia“, – piktinosi Paulina.
Naujienų portalas tv3.lt pasidomėjo, kiek skirtingose klinikose kainuoja profilaktinis vairuotojų sveikatos patikrinimas ir kas prižiūri, kad įstaigos tuo nepiktnaudžiautų.
Kiek kainuoja vairuotojų sveikatos patikrinimas
Vilniuje, klinikose „Neozon“, vairuotojų mėgėjų ir profesionalų sveikatos patikrinimas kainuoja 28 eurus.
Tuo metu Naujamiesčio šeimos klinikoje, taip pat „Navimeda“ ir „Antėja“ klinikose Vilniuje vairuotojų mėgėjų sveikatos patikrinimas kainuoja 30 eurų, vairuotojų profesionalų – 40 eurų.
Vingio klinikoje ir klinikose „Unomeda“ vairuotojų profesionalų sveikatos patikrinimas taip pat kainuoja 40 eurų.
Kaune, klinikose „Signata“, ši paslauga atsieina 25–30 eurų, priklausomai nuo to, ar asmuo yra prisirašęs prie įstaigos.
Sostinėje esančiame sveikatos tikrinimo centre „Alvimeda“ medicininė pažyma vairuotojams kainuoja nuo 25 eurų.
Tuo metu Vilniaus „Affidea“ klinikoje tiek 1, tiek 2 grupės vairuotojų sveikatos patikra kainuoja 85 eurus.
Sostinės šeimos medicinos centre „Hila“ A ir B kategorijos vairuotojo sveikatos patikra kainuoja 35 eurus.
Šeimos klinikos „Meliva“ profilaktinį vairuotojų sveikatos patikrinimą įprasta tvarka Vilniuje siūlo už 33 eurus, o skubos tvarka (per 24 val.) – už 66 eurus.
„Meliva“ I lygio paslaugų vadovo Mindaugo Junkos aiškinimu, skubos atvejais paslauga reikalauja papildomo reikiamo specialistų koordinavimo, organizacinių resursų ir išimtinai greito proceso užtikrinimo, todėl tokios patikros kaina yra didesnė.
Kainų ribos yra, bet ne visoms klinikoms?
Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) primena, kad vairuotojo sveikatos patikrinimas gali būti atliekamas sveikatos priežiūros įstaigoje, kurioje pacientas yra prisirašęs, arba bet kurioje kitoje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje šias paslaugas.
Ji atkreipė dėmesį, kad sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiesiems apmokamos tuo atveju, kai įvyksta draudiminis įvykis – gydytojas diagnozuoja sveikatos sutrikimą ir atitinkamų sveikatos priežiūros paslaugų poreikį.
Pasak ministerijos, taip pat kompensuojama sveikatos priežiūra, kurią teikiant padedama asmeniui išvengti draudiminio įvykio, bei dantų protezavimas.
Vis dėlto tai nėra visiškai tiesa – PSD lėšomis kompensuojami ir profilaktiniai patikrinimai ar įvairios programos be jokių draudiminių įvykių. Kita vertus, patikrinus, ar vairuotojas tinkamas vairuoti, taip pat galima išvengti nemažai draudiminių įvykių.
Kaip ten bebūtų, profilaktinis vairuotojų sveikatos tikrinimas nėra apmokamas PSD lėšomis – už šią paslaugą pacientas moka pats.
SAM nurodė, kad šiuo metu nustatyta vairuotojų (mėgėjų) sveikatos patikrinimo kaina yra 10,14 euro, tačiau jos privalo laikytis tik Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) įstaigos.
Be to, ši kaina gali būti indeksuojama – gydymo įstaigos pačios priima sprendimą, ar indeksuoti kainą nustatyta tvarka.
2024 m. nustatytas indeksavimo koeficientas yra 3,1605. Tad, jeigu LNSS įstaiga yra indeksavusi vairuotojų profilaktinio sveikatos tikrinimo kainą šiuo koeficientu, ji neturi viršyti 32,05 euro.
Vis tik ministerija atkreipė dėmesį, kad jau yra parengtas pakeitimas, kurį priėmus nebebus tvirtinamos mokamų sveikatos priežiūros paslaugų kainos ir jas pagal patvirtintą metodiką turės apskaičiuoti pačios LNSS įstaigos.
Kokius tyrimus atlieka ir kiek tai trunka?
„Meliva“ atstovas įvardijo, kad vairuotojų sveikatos patikra tiek įprasta tvarka už 33 eurus, tiek skubos tvarka už 66 eurus trunka apie 15–20 min.
„Jos metu įvertinama tiriamojo sveikatos istorija, lėtinės ligos, bendra sveikatos būklė, atliekamas kraujospūdžio matavimas, tikrinamas regėjimo aštrumas ir laukas, klausos funkcija, koordinacija.
Priklausomai nuo vairuotojo kategorijos ir paciento sveikatos būklės, esant indikacijoms, gali būti atliekami papildomi tyrimai, pvz., akispūdžio matavimas, elektrokardiograma ar kt. Taip pat pacientas gali būti nukreiptas gydytojų specialistų konsultacijai ir detalesniam ištyrimui“, – komentavo M. Junka.
Tuo metu „Hila“ vadovė Daiva Berškienė aiškino, kad A ir B kategorijų vairuotojams pakanka šeimos gydytojo įvertinimo, kuris kainuoja 35 eurus: „Jo metu vertinama bendra sveikatos būklė, kraujospūdis, regos aštrumas, klausa, neurologinė būklė.
Įvertinamos galimai turimos lėtinės sveikatos būklės ir jų įtaka vairavimui bei saugumui kelyje.“
Vis tik B, C ir D kategorijų vairuotojams (pavežėjams, taksi, krovininių ar keleivinių automobilių vairuotojams) yra reikalingas papildomas kitų gydytojų specialistų (ausų, nosies, gerklės, akių ligų, psichiatrijos gydytojų, esant poreikiui – ir neurologų) įvertinimas.
Šio patikrinim kainos D. Berškienė neatskleidė, bet „Hila“ svetainėje galima rasti, kad C ir D kategorijų vairuotojams sveikatos patikra atsieina 187 eurus.
„Visų kategorijų vairuotojams taip pat yra reikalinga pažyma, kurią suteikia jų teritorinis Psichikos sveikatos centras“, – pridūrė pašnekovė.
Ką daryti, jei sveikatos patikra – nekokybiška?
SAM vardija, kad, profilaktiškai tikrinant visų vairuotojų (mėgėjų ir profesionalų) sveikatą, turi būti:
- atlikti regėjimo aštrumo ir regėjimo lauko tyrimai;
- atliktas akispūdžio matavimas (asmenims nuo 40 m.);
- patikrinta klausa;
- atliktas vestibulinės funkcijos ištyrimas.
Vairuotojams profesionalams papildomai turi būti atlikti regėjimo prieblandoje, jautrumo ryškiai šviesai, kontrastinio jautrumo, spalvinio jutimo tyrimai ir krūtinės ląstos rentgenograma (jei nebuvo atlikta per pastaruosius 2 metus).
Kiti tyrimai ar konsultacijos vairuotojams atliekami gydytojui paskyrus, kuomet reikia patikslinti, ar asmens sveikatos būklė / diagnozuotos ligos nekelia pavojaus saugiam vairavimui.
Ministerijos atstovai pabrėžia, kad už sveikatos patikrinimo kokybę yra atsakingas gydytojas, kuris privalo vadovautis galiojančiais teisės aktais ir atlikti visus būtinus tyrimus.
„Jeigu pacientas mano, kad sveikatos priežiūros paslauga jam buvo suteikta netinkamai, pirmiausiai jis turėtų kreiptis į gydymo įstaigos administraciją.
Jeigu gydymo įstaigos pateiktas atsakymas paciento netenkina arba įstaiga neatsakė per nustatytą terminą (20 darbo dienų – aut. past.), pacientas turi teisę kreiptis į Valstybinę akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybą“, – nurodė SAM.
Ji primena, kad vairuotojams iki 65 metų sveikatos patikrinimas atliekamas kartą per 10 metų. 65–80 metų vairuotojams – kartą per 5 metus. O 80-mečiams ir vyresniems – kartą per 2 metus.
Ministerija patikino, kad keisti periodiškumo šiuo metu nesvarstoma.