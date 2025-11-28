„Sodra“ praneša, kada mokės pinigus iki švenčių – dalis gaus dvigubai

„Sodra“ penktadienį skelbia kalendorių, kuriomis dienomis ir kokiems gyventojams išmokės įvairias pensijas ir išmokas gruodžio mėnesį.
Kada mokės gruodžio mėnesio išmokas
Sergantiems arba sergančius prižiūrintiems ir dėl to laikinai nedarbingais esantiems gyventojams ligos išmoka sumokama per 17 darbo dienų nuo visų dokumentų ir duomenų pateikimo.
Vidutinė ligos išmoka yra 54,3 euro per dieną arba apie 1140,3 euro per mėnesį. Šią išmoką gauna virš 71,1 tūkst. darbuotojų.
Nėštumo ir gimdymo atostogų metu mamoms priklausančios motinystės išmokos pradedamos mokėti taip pat per 17 darbo dienų nuo prašymo su visais reikalingais dokumentais pateikimo.
Šiuo metu vidutinė motinystės išmoka yra 88,1 euro už vieną dieną arba 1850 eurų už vieną mėnesį, o ją gauna 1,2 tūkst. mamų.
Už vieną mėnesį tėvystės atostogų vaiko tėčiams tėvystės išmokos sumokamos per 5 darbo dienas nuo tėvystės atostogų pabaigos. Dabar vidutinė tėvystės išmoka yra 1609,5 euro per mėnesį, o ji mokama apie 1,5 tūkst. tėčių.
Tuo metu vaiko priežiūros išmokos gruodį bus mokamos du kartus. Gruodžio 15 dieną bus išmokėtos lėšos už lapkritį, o mėnesio pabaigoje, gruodžio 29 dieną, bus pervestos išmokos už gruodį,
Svarbu pabrėžti, kad dėl to sausio mėnesį vaiko priežiūros išmoka už gruodį nebebus mokama, o kita išmoka gavėjus pasieks vasarį.
Dabar vidutinė vaiko priežiūros išmoka yra 933,5 euro per mėnesį. Jos mokamos daugiau kaip 25,4 tūkst. gyventojų.
Visos kitos „Sodros“ išmokos ar pensijos nebus mokamos du kartus – jos pasieks gavėjus įprasta tvarka.
Nedarbo išmoka bus mokama nuo gruodžio 19 d. iki mėnesio pabaigos. Tokią išmoką gauna apie 83,5 tūkst. darbo netekusių asmenų. Vidutinė nedarbo išmoka yra 662,6 euro per mėnesį. Vidutinė šios išmokos mokėjimo trukmė yra 4,8 mėn.
Ilgalaikio darbo išmokas gauna 5 metus ar ilgiau toje pačioje darbovietėje dirbę ir darbo netekę gyventojai. Ji pradedama mokėti per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos. Priklausomai nuo išdirbtų metų ji yra nuo vieno iki trijų buvusių vidutinių atlyginimų, padaugintų iš 77,58 proc.
Kada mokės gruodžio pensijas
Šiuo metu senatvės pensijas gauna 635,2 tūkst. asmenų. Vidutinė senatvės pensija Lietuvoje dabar siekia 669,1 euro. Vidutinė pensija turint būtinąjį stažą sudaro 638,2 euro, o jo neturint – 378,9 euro.
Be kita ko, Lietuvoje yra 228,4 tūkst. našlių, našlaičių ir 116,9 tūkst. netekto darbingumo pensijų gavėjų. Vidutinė našlių ir našlaičių pensija dabar yra 71,3 euro, o netekto darbingumo – 418,9 euro.
„Swedbank“ klientams pensijos į gyventojų sąskaitas bus pervedamos nuo gruodžio 10 d. iki gruodžio 12 d.
„Artea“ banko klientams pensijos bus mokamos nuo gruodžio 8 d. iki lapkričio 10 d.
„Luminor“ banko klientus pensijos pasieks gruodžio 9–11 dienomis.
Turintys sąskaitas SEB banke pensijų turėtų sulaukti gruodžio 9 d. ir gruodžio 10 d.
„Urbo“ (buvęs Medicinos), „Citadele“, „Luminor“ (buvusio „Nordea“) bankų ir kitų kredito, mokėjimo įstaigų klientai pensijas gaus irgi gruodžio 10 d.
Atsiimti pensijas Lietuvos pašte bus galima gruodžio 10–26 d. Šiomis dienomis pensijos bus pristatomos ir į namus.
Pensijų anuitetai kaupusiems antrojoje pensijų pakopoje bus mokami nuo gruodžio 23 d. iki mėnesio pabaigos.
Šalpos išmokos į sąskaitas bus pervestos gruodžio 12 d. iki mėnesio pabaigos, o pristatomos į namus ar per paštą – nuo gruodžio 10 d. iki gruodžio 26 d.