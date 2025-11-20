Pinigų iš pensijų fondų neatsiėmus laiku, vėliau teks mokėti mokestį – žino ne visi

Tačiau toli gražu ne visi žino, kad vėliau tą padaryti bus galima sunkiau. Be to, reikės mokėti papildomą mokestį.
Gali tekti mokėti šimtus eurų
Nuo kitų metų pradžios įsigalios tokia Pensijų kaupimo įstatymo nuostata:
„Kai senatvės pensijos amžiaus nesukakęs dalyvis kreipiasi į pensijų kaupimo bendrovę dėl turto dalies išmokėjimo arba turto išmokėjimo priešpensinio amžiaus asmeniui, iš dalyviui išmokamo pensijų turto ar jo dalies daromas 3 proc. atskaitymas.“
Iš pradžių Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paaiškino, kad 3 proc. atskaitymas nuo turto dalies išmokėjimo arba turto dalies išmokėjimo priešpensinio amžiaus asmeniui bus taikomas nuo 2026 m.
„Pastebėtina, kad šis atskaitymas nuo minėtų išmokėjimų bus taikomas tik asmenims, nesukakusiems senatvės pensijos amžiaus, kurie pasinaudos tokia teise“, – komentavo ministerija.
Paprašyti patikslinti, kuo skirsis gyventojų išimamų pinigų apmokestinimas pereinamuoju 2 metų laikotarpiu ir vėliau, ministerijos specialistai pripažino:
„Pereinamuoju laikotarpiu (nuo 2026 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.) visiems dalyviams, neatsižvelgiant į jų amžių, kurie nutrauks pensijų kaupimą (atsiims asmens įmokėtas įmokas bei investicinę grąžą), nebus taikomas 3 proc. atskaitymas.“
Paprastai kalbant, 2 metus pinigus visiems bus galima atsiimti nemokant mokesčio. Tačiau vėliau atsiimant dalį pinigų (t. y. 25 proc. sukaupto turto) visiems arba atsiimant visą turtą priešpensinio amžiaus gyventojams bus taikomas 3 proc. dydžio atskaitymas.
Tai reiškia, kad, jei žmogus norės atsiimti 10 tūkst. eurų 2028 m., jam teks mokėti 300 eurų mokestį (atitinkamai mažiau pinigų bus pervesta į sąskaitą).
„Kadangi tiek turto dalies išmokėjimas, tiek viso turto atsiėmimas priešpensiniame amžiuje gali veikti Pensijų anuiteto fondo įplaukas, įstatyme nustatytas 3 proc. atskaitymas šiam fondui“, – nurodė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Pasak jos specialistų, identiško dydžio atskaitymas Pensijų anuitetų fondui yra nustatytas ir nuo pensijų kaupimo bendrovių pervedamos įmokos šiam fondui, kai asmuo pasirenka gauti anuitetą.
Vis dėlto pati „Sodra“ informuoja, kad perkant pensijų anuitetą už fonde sukauptas lėšas taikomas 2,5 proc. mokestis.
Verta palaukti skaičiuoklės?
Naujienų portalas tv3.lt jau anksčiau publikavo skaičiuoklę, rodančią, kiek pinigų bus galima atsiimti. Tačiau, norint ja pasinaudoti, reikia pasižiūrėti savo duomenis „Sodroje“ ir pensijų fonde.
Seimas ketvirtadienį priėmė įstatymo pakeitimus, kurių pagrindu „Sodra“ galės gauti daugiau duomenų apie gyventojų turtą, sukauptą fonduose. Dėl pakeitimų bus sukurta speciali skaičiuoklė, kuri kiekvienam padės priimti pagrįstą sprendimą dėl pensijos kaupimo ir sukauptų lėšų.
„Nuo 2026 m. sausio 1 d. žmonės galės nutraukti dalyvavimą pensijų kaupime – tam numatytas pereinamasis laikotarpis: 2026 m. sausio 1 d. – 2027 m. gruodžio 31 d.
Taip pat vieną kartą per visą dalyvavimo pensijų kaupime laikotarpį žmonės galės atsiimti 25 proc. pensijų fonde sukaupto pensijų turto“, – primena Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto narys Darius Razmislevičius.
Anot parlamentaro, tam, kad dalyviai priimtų geriausią sprendimą, reikia geros skaičiuoklės.
Dėl to „Sodrai“ reikia laiku gauti duomenis iš pensijų kaupimo bendrovių.
„Kad „Sodra“ galėtų parengti skaičiuoklę, kuri leistų dalyviams individualiai įsivertinti savo situaciją, pensijų kaupimo bendrovės turi teikti duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai (VSDF).
O ji, savo ruožtu, šiuos duomenis naudos teikdama apdraustiesiems informaciją apie asmens pensijos socialinio draudimo laikotarpius, socialinio draudimo pensijų apskaitos vienetų skaičių, pensijų fonduose sukauptą pensijų turtą ir būsimos socialinio draudimo senatvės pensijos bei kaupiamosios pensijų išmokos dydį“, – komentuoja D. Razmislevičius.
Jis pamini, kad pensijų kaupimo bendrovėms buvo nustatyta pareiga teikti tokius duomenis VSDF valdybai tik nuo 2028 m. sausio 1 d.:
„Šiandien patikslinome įstatymą, kad šie duomenys būtų teikiami nuo 2026 m. sausio 1 d.“
Pasak D. Razmislevičiaus, svarbu, kad žmonės įsivertintų savo atvejį ir priimtų sprendimus remdamiesi išsamia informacija ir ja pagrįstais skaičiavimais.
Apdraustieji galės matyti, ko tikėtis nutraukus dalyvavimą pensijų kaupime per pereinamąjį laikotarpį arba atsiėmus 25 proc. pensijų turto dalį, taip pat galės įsivertinti prognozuojamus pensijų dydžius, jeigu liktų kaupti ar mokėtų papildomas pensijų įmokas.