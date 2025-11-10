Pensijų priedai: spalį lietuviai papildomai gavo ir po daugiau nei 300 eurų

„Sodra“ skaičiuoja, kad spalio pabaigoje pensijų anuitetus buvo įsigiję 4864 gyventojai.
Jiems mokėtų standartinių anuitetų be paveldėjimo galimybės vidutinė išmoka siekė 77,67 euro, o su paveldėjimu – 66,23 euro.
Didžiausia mėnesio išmoka yra 364,74 euro, o mažiausia – 9,51 euro.
Iš viso per spalio mėnesį į Pensijų anuitetų fondą (PAF) už įsigytus pensijų anuitetus pervesta 0,58 mln. eurų.
Spalį uždirbo pelno, kurį paskirstė gavėjams
Baigus kaupimą, pensijų fondų valdymo bendrovės gyventojų turtą parduoda, o pinigus perveda „Sodrai“.
Atskaičiusi 2,5 proc. nuo gautos sumos administravimo sąnaudoms, likusius pinigus ji deda į PAF.
Iš jo kas mėnesį pensininkams ir yra mokami priedai prie pensijų – vadinamieji pensijų anuitetai.
PAF turtas, kurio vertė spalio pabaigoje buvo 76,7 mln. eurų yra paskirstytas į tris portfelius arba „puodus“: likvidumo (virš 1,3 mln. eurų), garantinį (beveik 17 mln. eurų) ir augimo (58,4 mln. eurų).
Likvidumo portfelio tikslas – užtikrinti lėšas pensijų anuitetų išmokų mokėjimui trumpuoju laikotarpiu (6 mėn.). Tad jį sudaro lėšos, laikomos „Sodros“ sąskaitose.
Garantinio portfelio tikslas – užtikrinti lėšas ilgesnio laikotarpio (5 m. ir ilgiau) pensijų anuitetų išmokoms, laikinai lėšas investuojant į skolos vertybinius popierius ir terminuotuosius indėlius.
Augimo portfelio investavimo tikslas – uždirbti investicinę grąžą kiekvienam pensijų anuitetui per laikotarpį iki 20 metų. Tad čia lėšos investuojamos į akcijas, investicinius fondus (indeksinius, prekiaujamus biržoje (ETF) ir kt.).
Jeigu portfelių turtas parduodamas brangiau, nei buvo pirktas, „Sodros“ valdomas fondas gauna pelną, kurį paskirsto anuitetų gavėjams.
Per spalio mėnesį Augimo portfelyje pelno buvo realizuota už daugiau nei 470 tūkst. eurų.
Rezultatus lėmė aukso kainų pokyčiai
Naujausioje PAF ataskaitoje „Sodra“ pažymi, kad šių metų spalį galima vadinti auksiniu mėnesiu. Anot jos, šio mėnesio rezultatai džiugino ne tik dėl gerų akcijų rinkų rezultatų ar sudaryto taikos susitarimo dėl ugnies nutraukimo Gazos ruože, o ir aukso kainų pokyčių.
„Šie įvykiai neabejotinai buvo reikšmingi, tačiau spalio mėnuo šio titulo nusipelnė tiesiogine prasme, nes visas pasaulio dėmesys buvo nukreiptas būtent į auksą.
Mėnesio eigoje aukso kaina pasiekė aukščiausią tašką per visą sekimo istoriją – viršijo keturių tūkstančių dolerių už unciją ribą. O netrukus po to, patyrė didžiausią kritimą per 12 metų“, – rašoma ataskaitoje.
„Sodra“ dalijasi, kad per pastaruosius 5 metus vis buvo keliamas klausimas, ar auksas nėra pervertintas, ypač atsižvelgiant į tai, kad šis metalas nėra jau toks naudingas.
Pavyzdžiui, yra žymiai patvaresnių ar geresnių katalizatorių, pavyzdžiui, platina, ar žymiai plačiau pritaikomų, pavyzdžiui, sidabras, be kurio nebūtų pagaminamas nė vienas elektroninis prietaisas.
Nepaisant to, aukso kaina gerokai lenkia visus kitų metalų, o anot „Sodros“, jo svarba atsiranda dėl retumo ir turimo emocinio svorio.
„Jei viso pasaulio aukso atsargas sudėtume į vieną vietą, jos galėtų tilpti „Žalgirio“ krepšinio aikštelės perimetre. Aukso kiekis kas metus paauga tik po 2 proc., taigi ribota pasiūla užtikrina jo atsparumą infliacijai.
Anksčiau, kai valiutų vertė buvo susieta su auksu, infliacija buvo ženkliai mažesnė, aukso kaina irgi kilo lėčiau. O Ričardui Niksonui panaikinus aukso standartą, infliacijos tempai ėmė spartėti, bet ir auksas nuo jų neatsiliko“, – rašoma ataskaitoje.
Duomenys rodo, kad šiais metais didžiausi aukso supirkėjai pasaulyje yra ne Amerikos ar Kinijos centriniai bankai, o Lietuvos kaimynai lenkai, nuo metų pradžios įsigiję beveik 50 tonų aukso.
„Sodra“ pabrėžia, kad būtent dabar aukso kaina išaugo dėl Baltųjų rūmų vykdomos politikos.
„Dėl jos kryptingai mažėja pasitikėjimas Amerikos doleriu, o investuotojai ima ieškoti kitų alternatyvų. Tačiau unikalu yra tai, kad kyla ne tik aukso, bet ir akcijų kainos. Nors šios turto klasės istoriškai pasižymi neigiama koreliacija, kas reiškia, kad jų kainos turėtų judėti priešingomis kryptimis.
Todėl norint susimažinti riziką yra patariama diversifikuoti: turėti tiek akcijų, tiek aukso. Kol investuotojai pasitiki pasaulio ekonomika, kyla akcijos, o prasidėjus neramumams– auksas. Jis istoriškai atlikdavo parašiuto funkciją, sušvelnindamas nuostolius dėl akcijų rinkų kritimo“, – nurodo ji.
Visgi dabar, nepaisant aukso ralio, akcijų rinka irgi kilo aukštyn.
Pavyzdžiui, „Nvidia“ tapo pirma pasaulio įmone, kurios vertė viršijo 5 trilijonus JAV dolerių. Ši suma didesnė nei metinis Vokietijos BVP, taigi lenkia valstybę, kuri pagal dydį yra trečia pasaulio ekonomika.
Be to, spalio mėnuo, akcijų rinkai buvo palankus, lyginimasis indeksas paaugo 3,46 proc., o PAF Augimo portfelis per mėnesį paaugo 3,70 proc.
Tarp turimų portfelio ETF daugiausiai paaugo besivystančių rinkų, neįtraukiant Kinijos (EXCH), vertė – 9,48 proc. Taip pat stipriai augo Amerikos informacinių technologijų (QDVE) 8,06 proc. ir Japonijos tvariosios akcijos (XZMJ) 7,25 proc.
Jau antrą mėnesį iš eilės prasčiausiais rezultatais pasižymi identiškai tie patys ETF‘ai. Pasaulio finansų (XDWF) ir pasaulio energetikos (XDWO) biržoje prekiaujami fondai, atitinkamai fiksavo – 0,39 proc. ir 1,23proc. rezultatus. Bei Azijos akcijų krepšelis, neįtraukiant Japonijos (SXR1), kuris mėnesio eigoje pakilo 0,93 proc.