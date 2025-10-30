Nuo kitų metų keisis pensinis amžius ir stažas – ilgiau dirbs ir vyrai, ir moterys

Pensinis amžius kasmet ilginamas dar nuo 2012-ųjų, o būtinasis stažas senatvės pensijai – nuo 2018-ųjų. Ne išimtis bus ir 2026 m.
Tad kiek ilgiau dėl visos ar išankstinės pensijos teks dirbti kitais metais ir kaip nuo stažo priklauso pensijos dydis?
Kaip didinamas pensinis amžius ir stažas
2011 m. Lietuvoje vyrų pensinis amžius buvo 62,5 metų, o moterų – 60 metų. Kiekvienais vėlesniais metais vyrų pensinis amžius buvo ilginamas 2 mėnesiais, o moterų – 4 mėnesiais.
Tiek pat jis pailgės ir 2026 m. Taigi nuo kitų metų vyrų ir moterų pensinis amžius bus 65 metai.
Į pensiją galės išeiti moterys ir vyrai, gimę 1961 m. kovo 1 d. ar anksčiau.
Galiausiai 2026 m. vyrų ir moterų pensinis amžius Lietuvoje susilygins ir pasieks 65 metus.
Vis dėlto, kai kurie ekspertai prognozuoja, kad ateityje pensinis amžius gali būti vėl ilginamas, nes kitaip senatvės pensijos nesiektų ir trečdalio atlyginimo.
Kaip ilginamas būtinasis stažas
Jeigu nuo pensinio amžiaus priklauso tai, kada žmogus įgyja teisę į senatvės pensiją, tai būtinasis stažas lemia, kokio dydžio ji bus.
Ilgą laiką būtinasis stažas ir moterims, ir vyrams buvo 30 metų. Tačiau nuo 2018 m. jis kasmet ilginamas 6 mėnesiais.
Šiemet būtinasis stažas yra 33 metai ir 6 mėnesiai. Nuo 2026 m. būtinasis stažas vyrams ir moterims bus 34,5 metai. O galiausiai 2027 m. pasieks 35 metus.
Kaip minėta, nuo kiekvieno žmogaus sukaupto socialinio draudimo pensijų stažo priklauso, kokio dydžio pensija bus skirta. Jis svarbus skaičiuojant bendrąją pensijos dalį.
Būtinasis stažas ir pensijos dydis
Senatvės pensijos bendrosios dalies dydis nustatomas pagal bazinės pensijos dydį (šiemet – 298,45 euro, kitąmet – 327,91 euro), atsižvelgiant į asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo santykį.
Paprastai kalbant, jeigu žmogus sukaupia bent minimalų stažą ar ne daugiau, nei būtinąjį, tuomet jo bendroji pensijos dalis yra lygi bazinei pensijai.
Jeigu stažo yra daugiau, tuomet ir bendroji pensija didesnė. Pavyzdžiui, kitais metais į pensiją išeina Jonas su 34,5 metų stažu ir Ona su 40 metų stažu.
Jono pensijos bendroji dalis bus lygi bazinei pensijai, t.y. 327,91 euro, nes jo stažo ir būtinojo stažo santykis bus lygus 1 (34,5/34,5).
Onos pensijos bendroji dalis bus atitinkamai didesnė ir sudarys 380,18 euro (40/34,5x327,91 euro).
Iki 2022 m. galiojo taisyklė, kad, jeigu žmogaus stažas viršija minimalųjį (15 m.), bet nesiekia būtinojo, tuomet jo pensijos bendroji dalis proporcingai mažinama tokiu pačiu principu, kaip didinama turint daugiau stažo.
Tačiau tuometinis Seimas nusprendė, kad trumpesnį laiką dirbę gyventojai turi gauti tiek pat pinigų, kaip ir dirbę ilgesnį laiką.
Dabar įstatymas numato, kad, jeigu asmens įgyto stažo ir būtinojo stažo santykis yra mažesnis už vienetą, laikoma, kad jis lygus vienetui.
Tad, jeigu Jonas bus pradirbęs 15 metų, o Ona – 34 metus, jų bendroji pensijos dalis bus tokia pati – 327,91 euro.
Nuo pensinio amžiaus ir stažo priklauso išankstinė pensija
Su pensiniu amžiumi ir būtinuoju stažu taip pat yra susijęs išankstinės pensijos skyrimas.
Pagal įstatymą išankstinė pensija gali būti skiriama iki gyventojas sukanka senatvės pensijos amžių.
Tačiau tik tokiu atveju, jei kreipimosi dėl išankstinės senatvės pensijos dieną jis atitinka visas šias sąlygas:
- iki senatvės pensijos amžiaus jam yra likę ne daugiau kaip 5 metai;
- turi būtinąjį stažą senatvės pensijai skirti;
- negauna kitų socialinio draudimo, valstybinių, šalpos pensijų;
- negauna darbinių pajamų.
Išankstinės pensijos apskaičiuotos bendroji ir individualioji dalys būna mažinamos 0,32 proc. už visus mėnesius, likusius iki senatvės pensijos.
Jeigu žmogus nori išankstinės pensijos, bet iki pensinio amžiaus jam dar liko visi 5 metai, tuomet jo išankstinė pensija bus sumažinta 19,2 proc., palyginti su ta, kurią gautų, jeigu išeitų į pensiją jau sulaukęs pensinio amžiaus.
Senatvės pensijos dydis nemažinamas, jeigu išankstinę senatvės pensiją asmuo gavo ne ilgiau kaip 3 metus ir jo stažas, skiriant išankstinę senatvės pensiją, yra ne mažesnis kaip 40 metų 9 mėnesiai šiemet ir 41 metai kitąmet.
