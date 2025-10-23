Kaip gyvensime 2026 m.: kiek didės atlyginimai, pensijos, išmokos ir mokesčiai?

Finansų ministerija skaičiuoja, kad minimaliajai mėnesinei algai išaugus nuo dabartinių 1038 eurų iki 1153 eurų, jas uždirbantys kiekvieną mėnesį papildomai gaus 69,58 euro „į rankas“.
Kita vertus, dėl to padidės ir fiksuotos privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokos. Jei šiemet jos sudaro 72,45 euro, tai kitais metais – 80,48 euro per mėnesį.
Tikimasi, kad Seimui priėmus biudžeto ir kitų įstatymų pakeitimus, 2026 m. atlyginimas „į rankas“ gydytojams išaugs vidutiniškai 103 eurais, slaugytojams – 127 eurais, rezidentams – 313 eurų, mokytojams – 93 eurais, mokslo ir studijų darbuotojams – 105 eurais.
Vidutinis atlyginimas treneriams, planuojama, augs 76 eurais, kultūros ir meno darbuotojams – 62 eurais, o statutiniams pareigūnams – 110 eurų.
Taip pat skaičiuojama, kad kitais metais vienkartinė išmoka vaikui didės 266 eurais, vaiko išlaikymo išmoka – 59 eurais.
Kita vertus, daugelio kas mėnesį gaunami vaiko pinigai pakils tik 7,5 euro – iki 129,5 euro.
Priėmus „Sodros“ biudžeto įstatymą, vidutinė senatvės pensija turėtų padidėti 80 eurų – nuo dabartinių 670 eurų iki 750 eurų 2026 m.
Vidutinė senatvės pensija su būtinuoju stažu augs 90 eurų – nuo 720 eurų dabar iki 810 euro 2026 m., planuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
Galutinį sprendimą dėl kitų metų biudžetų Seimas turėtų priimti iki šių metų pabaigos.
Viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimai, įvairios išmokos mokamos iš pinigų, kurie mokesčiais surenkami iš gyventojų ir verslo.