Kalendorius
Rugsėjo 15 d., pirmadienis
Vilnius +18°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
11
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Oficialu: paaiškėjo, kokią minimalią algą tvirtins Vyriausybė

2025-09-15 09:11 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-15 09:11

Kiekvienais metais minimalioji mėnesinė alga (MMA) Lietuvoje didėja. Tačiau susitarti dėl jos dydžio darbuotojų ir darbdavių atstovams vis sunkiau. Tad jį vienašališkai galiausiai ir vėl tvirtins Vyriausybė.

Statybos (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Kiekvienais metais minimalioji mėnesinė alga (MMA) Lietuvoje didėja. Tačiau susitarti dėl jos dydžio darbuotojų ir darbdavių atstovams vis sunkiau. Tad jį vienašališkai galiausiai ir vėl tvirtins Vyriausybė.

REKLAMA
11

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija oficialiai registravo Vyriausybės nutarimo projektą dėl MMA ir minimalaus valandinio atlygio (MVA) nuo 2026 m. pradžios.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jame numatoma, kad MMA kitais metais turėtų siekti 1153 eurus, o MVA – 7,05 euro neatskaičius mokesčių.

REKLAMA
REKLAMA

Be to, projektu siūloma „Rekomenduoti socialiniams partneriams kolektyvinėse sutartyse nustatyti didesnius dydžius“.

REKLAMA

Paprastai Vyriausybė pritaria panašiems projektams, tad labai tikėtina, kad, palyginti su dabartine, kitų metų MMA didės 115 eurų arba kiek daugiau nei 11 proc. neatskaičius mokesčių.

Jeigu nebus pakeistas neapmokestinamasis, minimumas į rankas padidės nuo 777 eurų iki 835 eurų. Taigi 58-iais eurais.

REKLAMA
REKLAMA

Darbo kodeksas numato, kad minimali alga gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą.

„Sodros“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra apie 120 tūkst. darbuotojų, kurių mėnesinės pajamos nesiekia 1038 eurų minimumo.

Pagal darbdavių, darbuotojų ir valdžios įstaigų susitarimą Trišalėje taryboje MMA turėtų sudaryti nuo 45 proc. iki 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU).

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tikslus dydis turėtų būti nustatomas pagal aukščiausią MMA ir VDU santykį turinčias kitas šalis.

Vis dėlto Lietuvos bankas skaičiuoja, kad šiuo metu MMA ir VDU santykis Lietuvoje yra 44,4 proc. – taigi mažesnis už sutartą.

Kita vertus, priklausomai nuo šalies regionų ir algų juose šis santykis labai skiriasi. Jis daug didesnis toliau nuo didžiųjų miestų, kur bendras vidutinis užmokestis yra mažesnis. O miestuose, kur algos didesnis, MMA ir VDU santykis yra mažesnis.

REKLAMA

Trišalėje taryboje darbuotojų atstovai nuolat reikalauja kuo didesnio minimumo.

Tuo metu darbdavių atstovai siekia, kad jis augtų ne taip sparčiai, nes priešingu atveju dalis įmonių esą neišgalės mokėti tokių algų ir turės atleisti darbuotojus.

Jau kuris laikas Trišalėje taryboje svarstoma apie tai, kad MMA reikėtų skaičiuoti kitaip ir nustatant jį atsižvelgti į darbo našumo pokyčius.

Nuo MMA priklauso ne tik gyventojų pajamos, bet ir išlaidos, mat privalomojo sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų dydžiai yra susieti su minimumu. Taigi, jam padidėjus, išauga ir mokėtinų įmokų suma.

Naują minimumą Vyriausybė turėtų galutinai patvirtinti viename iš artimiausių posėdžių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
NEAPMOKESTINIMAS
NEAPMOKESTINIMAS
2025-09-15 09:18
MINIMALI ALGA TURINTI NEAPMOKESTINAMA...DABAR PAKELE 100 PUSE PASIIMA...VALSTYBE, ŽMOGUS TO 50 EUR KAIP IR NEPAJUS...
Atsakyti
baisu
baisu
2025-09-15 09:29
žmonių kalba reiškia, kad mokesčiai per mėnesį dirbančiam ant savęs augs 46 eur, taigi valgysime mažiau
Atsakyti
BMW vairuotojas
BMW vairuotojas
2025-09-15 09:45
Viskas bus gerai. Visi normalūs žmonės Lietuvoje palaiko Ukrainą ir myli bei gerbia patriarchą Vytautą Landsbergį!
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (11)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų