Oficialu: paaiškėjo, kokią minimalią algą tvirtins Vyriausybė

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija oficialiai registravo Vyriausybės nutarimo projektą dėl MMA ir minimalaus valandinio atlygio (MVA) nuo 2026 m. pradžios.
Jame numatoma, kad MMA kitais metais turėtų siekti 1153 eurus, o MVA – 7,05 euro neatskaičius mokesčių.
Be to, projektu siūloma „Rekomenduoti socialiniams partneriams kolektyvinėse sutartyse nustatyti didesnius dydžius“.
Paprastai Vyriausybė pritaria panašiems projektams, tad labai tikėtina, kad, palyginti su dabartine, kitų metų MMA didės 115 eurų arba kiek daugiau nei 11 proc. neatskaičius mokesčių.
Jeigu nebus pakeistas neapmokestinamasis, minimumas į rankas padidės nuo 777 eurų iki 835 eurų. Taigi 58-iais eurais.
Darbo kodeksas numato, kad minimali alga gali būti mokama tik už nekvalifikuotą darbą.
„Sodros“ duomenimis, šiuo metu Lietuvoje yra apie 120 tūkst. darbuotojų, kurių mėnesinės pajamos nesiekia 1038 eurų minimumo.
Pagal darbdavių, darbuotojų ir valdžios įstaigų susitarimą Trišalėje taryboje MMA turėtų sudaryti nuo 45 proc. iki 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio (VDU).
Tikslus dydis turėtų būti nustatomas pagal aukščiausią MMA ir VDU santykį turinčias kitas šalis.
Vis dėlto Lietuvos bankas skaičiuoja, kad šiuo metu MMA ir VDU santykis Lietuvoje yra 44,4 proc. – taigi mažesnis už sutartą.
Kita vertus, priklausomai nuo šalies regionų ir algų juose šis santykis labai skiriasi. Jis daug didesnis toliau nuo didžiųjų miestų, kur bendras vidutinis užmokestis yra mažesnis. O miestuose, kur algos didesnis, MMA ir VDU santykis yra mažesnis.
Trišalėje taryboje darbuotojų atstovai nuolat reikalauja kuo didesnio minimumo.
Tuo metu darbdavių atstovai siekia, kad jis augtų ne taip sparčiai, nes priešingu atveju dalis įmonių esą neišgalės mokėti tokių algų ir turės atleisti darbuotojus.
Jau kuris laikas Trišalėje taryboje svarstoma apie tai, kad MMA reikėtų skaičiuoti kitaip ir nustatant jį atsižvelgti į darbo našumo pokyčius.
Nuo MMA priklauso ne tik gyventojų pajamos, bet ir išlaidos, mat privalomojo sveikatos draudimo ir socialinio draudimo įmokų dydžiai yra susieti su minimumu. Taigi, jam padidėjus, išauga ir mokėtinų įmokų suma.
Naują minimumą Vyriausybė turėtų galutinai patvirtinti viename iš artimiausių posėdžių.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!