Pasakė, kiek augtų minimali alga kitąmet: viršytų 1,1 tūkst. eurų

„Vyriausybei paliekam spręsti, fiksuojame skirtingas nuomones“, – Trišalės tarybos posėdyje antradienį pareiškė jos pirmininkas Sigitas Dimaitis.
Socialinės apsaugos ir darbo (SADM) viceministrė Aušra Putk sako, kad įvertinus būsimas ekonomikos augimo tempus MMA nuo 2026 galėtų augti 115 eurų, arba 11,1 proc. iki 1153 eurų (iki mokesčių). Mažiausiai uždirbantys darbuotojai į rankas gautų maždaug 59 eurais daugiau – apie 836 eurus.
„Įsivertinome jau ir būsimas prognozes. Daugmaž į tai atsižvelgiame, kad galimai būtų toks skaičius 47,5 proc. (MMA ir vidutinio darbo užmokesčio santykis – BNS)“, – posėdyje tvirtino ji.
Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis tokį SADM siūlymą pavadino neišmintingu ir drastišku.
„Nėra ginčo, kad tas dydis turi keistis, bet apie jokį drastišką kėlimą, kurį siūlo, negalima net kalbėti, nes galiausiai persišausime sau į koją“, – pareiškė jis.
Lietuvos darbdavių konfederacijos prezidentė Aurelija Gabrielė Maldutytė tvirtino, kad vertinant „į rankas“ gaunamų atlyginimų dydžius MMA ir VDU santykis jau dabar siekia 53 proc.
„Tikrai nėra nei kur bėgti, nei kur lėkti didinant MMA. Dabartinės MMA visai nereikia kelti“, – sakė ji.
Lietuvos darbdavių konfederacija siūlė sustoti ir pasižiūrėti, „kas bus ekonomikoje“.
Finansų viceministras Darius Sadeckas sakė, kad MMA kitais metais padidinus 9,7 proc. (100,1 euro) iki 1138 eurų (Lietuvos banko siūlytas vienas iš trijų variantų) tam biudžete reikėtų numatyti papildomai 100 mln. eurų.
Tokiu atveju būtų pasiektas 47,5 proc. MMA ir VDU santykis.
Ekonomikos ir inovacijos ministerijos kanclerė Eglė Radišauskienė teigė, kad MMA didinimą labiausiai pajaučia regionų verslas.
Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija norėtų, kad MMA kitais metais būtų nustatyta pagal Lietuvos banko siūlomą dydį ir siektų 1198 eurus, o profesinės sąjungos „Solidarumas“ pasirinkimą lemtų tai, ar bus didinamas neapmokestinamasis pajamų dydis (NPD).
Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė yra sakiusi, kad MMA turi didėti tokiu pačiu tempu, kaip augo ir iki šiol, bet, anot jos, MMA turi nustatyti ne Vyriausybė, o susitarti socialiniai partneriai.
BNS rašė, kad Lietuvos banko skaičiavimais, siekiant, jog MMA kitąmet pasiektų pusę VDU ji turėtų augti 15,4 proc. iki 1198 eurų (prieš mokesčius). Norint pasiekti 45 proc. MMA ir VDU santykį, MMA turėtų didėti 3,9 proc. iki 1078 eurų, o siekiant 47,5 proc. santykio – 9,7 proc. iki 1138 eurų.
MMA nuo šių metų pradžios augo 12,3 proc. (114 eurų) iki 1038 eurų. Pernai ji sudarė 44,6 proc. VDU.
