Iš kiekvieno Lietuvos gyventojo paims po 16 eurų kasdien: biudžetas paprastai

Mokesčiais vien į valstybės biudžetą kiekvienas lietuvis sumokės vidutiniškai po beveik 6 tūkst. eurų per metus arba apie 16 eurų kiekvieną dieną.
Iš valstybės biudžeto įvairioms išmokoms ir paslaugoms bus išmokėta po daugiau nei 9 tūkst. eurų arba po 25 eurus kasdien.
Kadangi biudžeto išlaidos bus gerokai didesnės nei pajamos, skirtumą teks skolintis visų mūsų vardu.
Skirtingos biudžetų kišenės
Valstybės finansus galima suprasti kaip šeimos ar žmogaus. Jame yra skirtingos piniginės ar kišenės.
Didžiausias yra – valstybės biudžeto. Tačiau taip pat yra savivaldybių, „Sodros“, Privalomojo sveikatos draudimo ir kitų biudžetų „kišenės“.
Kasmet valstybės pinigai patenka iš vieno biudžeto į kitą. Tačiau svarbiausia, kad per visus metus visos valstybės išlaidos per daug neviršytų pajamų.
Dabar ši riba (metinis deficitas) su kai kuriomis išimtimis negali viršyti 3 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP). 2026 m. Lietuvos finansų deficitas neturėtų jos viršyti.
Šis kiekvienų metų „minusas“ kaupiasi ir yra vadinamas valstybės skola. O ji, pagal nustatytus reikalavimus, neturėtų viršyti 60 proc. BVP. Lietuvoje ji padidės nuo 40 proc. šiemet iki 45 proc. kitais metais.
Visai kaip žmogaus ar šeimos atveju, kuo daugiau valstybė skolinasi, tuo daugiau kasmet išleidžia palūkanoms ir paskolos grąžinimui.
Gyvenant ne pagal kišenę ir pasiskolinus per daug, einamosios išlaidos skolos aptarnavimui gali išaugti tiek, kad neužteks pinigų kitoms svarbioms reikmėms – pvz., pensijoms ar krašto gynybai.
Kiek pinigų bus paimta iš gyventojų ir verslo
Neskaičiuojant Europos Sąjungos paramos, kurią suneša visos bendrijos mokesčių mokėtojai, tiesiogiai iš Lietuvos gyventojų ir verslo kitais metais planuojama paimti 17,3 mlrd. eurų – tokios planuojamos valstybės biudžeto pajamos.
Jeigu jas padalintume visiems 2,9 mln. šalies gyventojų (įskaičiuojant vaikus), iš kiekvieno bus paimta vidutiniškai po beveik 6 tūkst. eurų per metus arba beveik po 16 eurų kiekvieną kitų metų dieną.
Dar bent po 5 eurus kasdien iš kiekvieno bus paimta į „Sodros“ ir kitus biudžetus – kitas valstybės kišenes ar pinigines.
Pagrindiniai valstybės pajamų šaltiniai yra mokesčiai. Iš 100 eurų valstybės surinktų mokesčių 36 eurai teks pridėtinės vertės mokesčiui (PVM), apie 19 eurų – gyventojų pajamų mokesčiui, po 10 eurų – akcizams ir pelno mokesčiui.
Kiek bus išleista gyventojams ir viešoms paslaugoms
Planuojamos vien valstybės biudžeto išlaidos 2026 m. metais – 27 mlrd. eurų. Tai būtų vidutiniškai po 9,3 tūkst. eurų per metus arba po 25 eurus kiekvieną dieną.
Daugiausia išlaidų iš visų biudžetų kitais metais yra planuojama skirti socialinei apsaugai – 12,6 mlrd. eurų, gynybai – 4,9 mlrd. eurų, o sveikatos apsaugai ir švietimui – po 4,8 mlrd. eurų.
Iš kiekvieno 100 eurų valstybės išlaidų 36 eurai atiteks socialinei apsaugai, 14 eurų – gynybai, po 13 eurų – sveikatos apsaugai ir švietimui.
Dabar valstybės ir kiti biudžetai bus svarstomi Seimo komitetuose. Jie galutinai su visais pataisymais turėtų būti priimti iki šių metų pabaigos.