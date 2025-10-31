Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Pasakė, kiek dėl pensijų reformos biudžeto pajamos iš mokesčių augs kitąmet

2025-10-31 09:28 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 09:28

Kitąmet įsigaliojus antrosios pensijų pakopos reformai, tikimasi, jog 2026 m. į valstybės biudžetą bus surinkta beveik 1,998 mlrd. eurų daugiau mokesčių nei šiemet, remdamasis Finansų ministerijos pateiktais skaičiavimais skelbia portalas „Verslo žinios“.

Pinigai, pensijos (Mariaus Morkevičiaus (ELTA) nuotr.)

Kitąmet įsigaliojus antrosios pensijų pakopos reformai, tikimasi, jog 2026 m. į valstybės biudžetą bus surinkta beveik 1,998 mlrd. eurų daugiau mokesčių nei šiemet, remdamasis Finansų ministerijos pateiktais skaičiavimais skelbia portalas „Verslo žinios“.

REKLAMA
0

Anot ministerijos, antrosios pensijų pakopos reforma kitąmet bus „papildomas vartojimo impulsas“ – vartojimas nominaliai gali padidėti 7,3 proc.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Skaičiuojama, kad gyventojų iš pensijų fondų atsiimtos lėšos vien biudžeto pajamas iš pridėtinės vertės mokesčio (PVM) padidins beveik 100 mln. eurų – lyginant su numatomu šiais metais, iš viso šios pajamos turėtų išaugti 563 mln. eurų arba 8,1 proc.

REKLAMA
REKLAMA

Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) surinkimas valstybei generuos 809,6 mln. eurų arba 11,5 proc. daugiau lėšų nei šiemet. Tuo metu biudžeto pajamos iš pelno mokesčio kitąmet, kaip skaičiuoja Finansų ministerija, augs 25,4 proc. arba 454 mln. eurų.

REKLAMA

Akcizų mokesčių tikimasi surinkti 8,2 proc. arba 172 mln. eurų daugiau nei šiemet.

Ekspertai jau kurį laiką kalba, kad kitais metais atlaisvinus pensijų sistemą tikimasi didesnio nei įprasta vartojimo augimo, o tai bus trumpalaikis teigiamas impulsas ekonomikai. 

Tiesa, tolesnių metų prognozės rodo, jog žmonės gali pradėti pinigus leisti konservatyviau, o tai prisidės prie ekonomikos augimo lėtėjimo.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad Seimas antrosios pensijų pakopos pertvarką priėmė šį birželį.

Gyventojai iš pensijų fondų galės laisvai trauktis dvejus metus, o nusprendę likti kaupime – toliau pasirinkti standartinę 3 proc. mėnesio įmoką nuo atlyginimo, ją didinti ar stabdyti įmokas vieneriems metams, šį laikotarpį ir pratęsiant.

Atskaičius 3 proc., lėšas bus galima išsiimti dviem būdais: vieną kartą iki 25 proc. sukauptų lėšų (ne daugiau nei žmogaus įmokėta suma) arba visas lėšas, kai sukaupta iki pusės privalomo anuiteto sumos arba iki pensijos liko mažiau nei 5 metai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Numatytos trys sąlygos – liga, dalyvumo netekimas ir paliatyvi pagalba – kai žmogus galės be apmokestinimo iki pensijos išsiimti visas lėšas.

Lietuvos investicinių ir pensijų fondų asociacija (LIPFA) spalio pradžioje buvo paskelbusi, jog antrosios pakopos pensijų fonduose gyventojų sukauptas turtas perkopė 10 mlrd. eurų sumą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų