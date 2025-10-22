Didelį stažą turintiems pareigūnams algos kitąmet augs 8 eurais: „Nepasiekus rezultatų, rinksimės protestų formą“

Prie Vyriausybės vos prieš 4 mėnesius pareigūnai proteste reikalavo skubiai didinti algas. Ir štai dabar išvydę kitų metų valstybės biudžete numatomą algų didinimą vos 5 proc., jį vadina pasityčiojimu. Turintiems solidų darbo stažą pareigūnams kitąmet, anot profsąjungų, algos didės vos po 8 eurus, o 100 eurų didesnių algų sulauks nebent naujokai, šiuo metu gaunantys iki 1 tūkst. eurų atlyginimus.
„Norime tinkamų derybinių sesijų tiek su Vidaus reikalų ministerija, Vyriausybe, Seimo komitetais. Nepasiekus rezultatų, rinksimės protestų formą“, – pareiškė Policijos profsąjungos pirmininkė Roma Katinienė.
Vyriausybė, parengusi kitų metų valstybės biudžetą, deklaruoja, kad jos prioritetas – gynyba. Dėl to tik su ja susijusios išlaidos kitąmet turėtų didėti ryškiausiai.
„Turime įtemptą biudžetą, šiai dienai didelį dėmesį skiriame saugumui – tiek gynybos prasme, tiek socialine“, – sakė premjerė Inga Ruginienė.
Tačiau ekonomistai jau nerimauja, kad kitų metų biudžetą sudėliojusi Vyriausybė Lietuvą gramzdins į vis gilesnes skolas. O iki 10 mlrd. eurų kitąmet padidėsianti valstybės skola bus tik pradžia. Mat vėliau skola greičiausiai tik dar labiau didės, tad grės tolimesnis turto, degalų, pajamų mokesčių didinimas.
„10 mlrd. eurų kitais metais pasiskolinsime. Dalis bus skolai grąžinti, bet iš esmės valstybės biudžeto deficitui dengti tikroji suma bus virš 6 mlrd. eurų. Akivaizdu, kad šiai minutei labai stipriai gyvename į skolą“, – tikino ekonomistas Tadas Povilauskas.
Minimali alga kitąmet didės 60 eurų į rankas, o vidutinė pensija dar daugiau – 80 eurų. Tačiau vaiko pinigai didės vos 7 eurais. Dar iš antros pakopos pensijų sąskaitų gyventojai, anot ekonomistų, gali atsiimti vieną kitą milijardą eurų. O tai skatins kainų augimą, kuris vargu, ar leis gyventojams realiai pajusti algų, pensijų ir išmokų padidėjimą.
Gyventojai ir ekonomistai pažėrė kritikos
Žmonės kalba apie nuolat kylančias kainas:
„Niekas į priekį neina, kas algas kelia, o kiek viskas pabrangsta.“
„Pavyzdžiui, mano pensija 375 eurai. Tai pagalvokite, kas man tie 12 proc.?“
„Brangsta kiekvieną dieną, kiekvieną minutę.“
„Tai aš matau tas kainas, nes perku tuos pačius produktus, košmaras.“
Tad ekonomistai negaili kritikos valdančiųjų sprendimui jau kitais metais įgyvendinti antros pensijų pakopos reformą.
„Verslai persižiūri kainodaras ir nusiteikia šiam papildomam pinigų pliūpsniui ir čia, matyt, irgi įsižiebia – papildomas žibalas įliejamas infliaciniams procesams. Tas vienkartinis pinigų pliūpsnis, natūralu, kad nėra palankus ir nesavalaikis“, – komentavo ekonomistė Indrė Genytė-Pikčienė.
Kitąmet, gresiant vartojimo šuoliui, po kurio sektų sunkios pagirios, pats finansų ministras ragina ketinančius atsiimti antrosios pensijų pakopos pinigus to kitais metais nedaryti. O finansų ekspertai ragina santaupų neištaškyti ir nepravalgyti, o investuoti.
