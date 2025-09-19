Nausėda siūlo didinti pensijas: atskleidė, kiek jos augtų kiekvienam

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Senatvės pensininkų Lietuvoje – penktadalis gyventojų, o skursta ar balansuoja ties skurdo riba – apie 40 proc. iš jų. Sunkiau už lietuvius Europos Sąjungoje gyvena tik Latvijos ir Bulgarijos senjorai. Tad prezidentas Gitanas Nausėda beda pirštu į „Sodros“ biudžetą, kurio perviršis šiemet sieks iki 300 mln. eurų. Šalies vadovas siūlo mažiausiai penktadalį šios sumos skirti pensijoms, kad jos kitąmet padidėtų daugiau nei dešimtadaliu.
„Šitą skolą žmonėms, kurie atidavė visą savo gyvenimą darbui ir darbui ne tik savo šeimai bei šaliai, tai šitą skolą mes privalome grąžinti, štai kodėl pasiūlėme „Sodros“ perviršio bent 20 proc., nustatyti tokias grindis, skirti papildomam indeksavimui“, – komentavo G. Nausėda.
„Suprantame, kad biudžetas labai įtemptas“
Prezidento patiektam įstatymo projektui Seimas po pateikimo pritaria ir ruošiasi jį toliau svarstyti. Tiesa, valdantieji pripažįsta, kad vargu ar kitais metais prezidento siūlymą įgyvendins.
„Idėja labai gera, apie tai galvojame, pasiūlymą įkomponuosime, bet šiuo metu vertiname įvairias alternatyvas, skaičiuojame kokiu pajėgumu galėtų labiau indeksuotis pirmos pakopos pensijos, kokiu laikotarpiu. Suprantame, kad biudžetas labai įtemptas“, – teigė paskirtoji premjerė Inga Ruginienė.
„Suprantu, kad visko gali būti, aišku, kuo didesnį rezervą turi, tuo geriau. Bet nebūkime šunys ant šieno. Turime didelę kupetą, o pensininkai turi labai mažas pensijas ir gyvena skurde. Gal spręskim pensininkų skurdo klausimus ir tada kupetą kraukime didesnę“, – sakė Seimo komiteto pirmininkas, socialdemokratas Algirdas Sysas.
„Pritarsiu siūlymui didinti 20 proc. bet jei būčiau šalies vadovas, daryčiau priešingai, siūlyčiau gyventojų pinigais išpirkti „Igničio“ akcijas, grąža yra 6,3–6,9 proc.“ – komentavo „Nemuno aušros“ pirmininkas R. Žemaitaitis.
„180 mln. eurų padalinus kiekvienam pensininkui būtų 20 eurų didesnė pensija. Ar tai išspręstų skurstančių pensininkų problema? Greičiausiai, ne. Bet būtų vienas iš žingsnelių“, – apibendrino Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas, demokratas Linas Kukuraitis.
Na, o buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė valdančiuosius ragina tęsti jos vykdytą politiką ir toliau šimtamilijoninėmis sumomis kaupti „Sodros“ rezervą, kuris šiuo metu viršija 4 mlrd. eurų nenumatytoms krizėms.
„Biudžetas – prioritetų pasirinkimo klausimas. Jei bus skiriamas ypatingas dėmesys krašto apsaugai ir pensijų indeksavimui, kitiems dalykams erdvės bus mažiau, nors Vyriausybės programoje dosnių pažadų labai daug“, – teigė G. Skaistė.
Šiuo metu vidutinė senatvės pensija siekia 670 eurų, pagal dabartinę pensijų indeksavimo metodiką, kitąmet ji vidutiniškai turėtų padidėti apie 70 eurų., tai yra dešimtadaliu iki 735 eurų.
Daugiau apie tai sužinokite aukščiau esančiame vaizdo įraše.