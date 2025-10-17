Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
28
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Vyriausybės įtampos – ir užsienio žiniasklaidoje: nuvilnijo trintys tarp Šakalienės ir Ruginienės

2025-10-17 09:55 / šaltinis: ELTA
2025-10-17 09:55

 Tarp premjerės Ingos Ruginienės bei krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės kilusios trintys dėl gynybos finansavimo klausimų atsidūrė ir tarptautinės žiniasklaidos akiratyje – apie socialdemokračių įtampas rašo įtakingas leidinys „Politico“.

Inga Ruginienė, Dovilė Šakalienė (tv3.lt koliažas)

 Tarp premjerės Ingos Ruginienės bei krašto apsaugos ministrės Dovilės Šakalienės kilusios trintys dėl gynybos finansavimo klausimų atsidūrė ir tarptautinės žiniasklaidos akiratyje – apie socialdemokračių įtampas rašo įtakingas leidinys „Politico“.

REKLAMA
28

Skelbiama, kad Vyriausybės vadovė I. Ruginienė apkaltino ministrę pasitelkus nuomonės formuotojus, siekiant didesnio finansavimo krašto apsaugai. Nurodoma, kad antradienį Krašto apsaugos ministerijoje (KAM) vykusio susitikimo su visuomenininkais bei žurnalistais metu buvo tvirtinama, esą kitąmet gynybai numatytos lėšos yra mažesnės nei išties planuojama.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį žurnalistams Seime krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas patvirtino, kad šią savaitę ministerijoje vyko neoficialūs pokalbiai su visuomenininkais ir žurnalistais. Vis tik, detaliau pokalbių turinio jis nekomentavo.

REKLAMA
REKLAMA

Valdančiųjų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė, kad tokie pokalbiai yra „keistas žanras“, o ministrės D. Šakalienės elgesį politikas įvertino kaip nekomandišką ir nenuoseklų.

REKLAMA

Savo ruožtu premjerė I. Ruginienė žadėjo „rimtą pokalbį“ su D. Šakaliene. Iš pradžių KAM vykusius neoficialius pokalbius pavadinusi sabotažu, netrukus Vyriausybės vadovė švelnino poziciją ir patikino, kad įvyko nesusipratimas.

Savo ruožtu ministrė D. Šakalienė Eltai tvirtino, kad apie KAM vykusį neoficialų susitikimą nieko nežinojo ir žadėjo su I. Ruginiene išsiaiškinti situaciją.

REKLAMA
REKLAMA

ELTA primena, kad kitų metų valstybės biudžete gynybai žadama skirti 5,38 proc. nuo BVP – maždaug 4,79 mlrd. eurų.

Tiesa, kalbėdama apie krašto apsaugos finansavimą, premjerė I. Ruginienė buvo užsiminusi, kad dalis šio biudžeto bus skirta su gynyba susijusios karinės infrastruktūros reikmėms.

Vėliau abejones dėl realaus krašto apsaugai skirto finansavimo kėlė tiek opozicijos, tiek verslo atstovai, visuomenininkai teigę, kad biudžete numatytos didesnės lėšos gynybai gali būti panaudotos ne pagal paskirtį.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Išeitis viena
Išeitis viena
2025-10-17 10:06
Krapštyti lauk Šakalienę. Ne pirmas kartas kai ji priverda košės o po to įjungia durnių: aš nekalta, manęs nebuvo Lietuvoje.
Atsakyti
nedelsiant
nedelsiant
2025-10-17 10:11
reikia atlikti auditą kaip naudojamos lėšos Krašto apsaugos ministerijoje. Jei Šakalienė gali leisti sau tokią prabangą, kad kariniu lėktuvu perskraidinti vieną žmogelį, vadinasi lėšų turi per daug , ir jas švaisto neatsakingai.
Atsakyti
geda
geda
2025-10-17 09:59
kad raso apie tokia ministre net uzsienio ziniasklaida
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (28)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų