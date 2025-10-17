Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė dalyvaus Europos socialistų partijos kongrese Amsterdame

2025-10-17 07:14 / šaltinis: BNS
2025-10-17 07:14

Premjerė Inga Ruginienė penktadienį su darbo vizitu lankysis Nyderlanduose, Amsterdame, kur dalyvaus Europos socialistų partijos kongrese.

Inga Ruginienė BNS Foto

Premjerė Inga Ruginienė penktadienį su darbo vizitu lankysis Nyderlanduose, Amsterdame, kur dalyvaus Europos socialistų partijos kongrese.

3

Šio kongreso paraštėse ji susitiks su Europos Parlamento nare, Vengrijos Demokratinės koalicijos pirmininke Klara Dobreva, Ispanijos premjeru Pedro Sanchezu, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininke Iratxe Garcia Perez, pranešė Vyriausybė.

Taip pat numatytas Lietuvos Vyriausybės vadovas pokalbis su Europos Vadovų Tarybos prezidentu Antonio Costa.

Europos socialistų partija (PES) vienija Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Norvegijos socialistų, socialdemokratų, darbo ir demokratų partijas. 

