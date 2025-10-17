Premjerė dalyvaus Europos socialistų partijos kongrese Amsterdame

Šio kongreso paraštėse ji susitiks su Europos Parlamento nare, Vengrijos Demokratinės koalicijos pirmininke Klara Dobreva, Ispanijos premjeru Pedro Sanchezu, Europos Parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo aljanso frakcijos pirmininke Iratxe Garcia Perez, pranešė Vyriausybė.
Taip pat numatytas Lietuvos Vyriausybės vadovas pokalbis su Europos Vadovų Tarybos prezidentu Antonio Costa.
Europos socialistų partija (PES) vienija Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės ir Norvegijos socialistų, socialdemokratų, darbo ir demokratų partijas.
