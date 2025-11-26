 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Pensijų naujienos

Aiškėja, kam leis atsiimti visus pinigus iš pensijų fondų: skelbia ligų sąrašą

2025-11-26 09:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Martynas Žilionis
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-26 09:46

Nuo kitų metų pradžios įsigalioja Pensijų kaupimo įstatymo pataisos. Daugelis kaupiančiųjų galės atsiimti tik dalį sukauptų pinigų. Tačiau sunkiai sergantiems bus leista atsiimti absoliučiai visą sukauptą turtą – t. y. ir tą dalį, kuri už juos buvo mokėta iš valstybės lėšomis.

Pinigai (Fotodiena/ Viltė Domkutė)

Nuo kitų metų pradžios įsigalioja Pensijų kaupimo įstatymo pataisos. Daugelis kaupiančiųjų galės atsiimti tik dalį sukauptų pinigų. Tačiau sunkiai sergantiems bus leista atsiimti absoliučiai visą sukauptą turtą – t. y. ir tą dalį, kuri už juos buvo mokėta iš valstybės lėšomis.

REKLAMA
3

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kaip tik registravo projektą įsakymo, kuriuo turėtų būti patvirtintas tokių sunkių ligų sąrašas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jis dar bus derinamas iki gruodžio 9 d., tačiau jau nuo kitų metų pradžios turėtų įsigalioti.

REKLAMA
REKLAMA

Per kiek laiko išmokės sukauptą pensijų turtą

Nuo sausio 1 d. daugelis pensiją kaupiančių gyventojų galės atsiimti tik tą sukaupto turto dalį, kuris neviršys jo paties sumokėtų įmokų ir turto prieaugio.

REKLAMA

Kita dalis, susidariusi iš valstybės ar „Sodros“ biudžeto įmokų, bus pervesta į „Sodrą“.

Atsiimti absoliučiai visas sukauptas lėšas bus galima tuo atveju, kai kaupimas tampa apsunkintas ar betikslis, t. y. dalyviui:

  • nustačius sunkią ligą, įtrauktą į SAM sudarytą ligų sąrašą;
  • netekus 70–100 proc. dalyvumo;
  • nustačius paliatyvios pagalbos poreikį.

Tokiu atveju norint atsiimti pinigus reikės kreiptis į kaupimo bendrovę ir nurodyti būtent vieną iš čia paminėtų pagrindų.

REKLAMA
REKLAMA

Tuomet kaupimo bendrovė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreipsis į „Sodrą“, kad ši patvirtintų, ar yra duomenų apie tai, kad žmogus sunkiai serga, yra neįgalus ar jam nustatytas paliatyvios pagalbos poreikis.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Tokią informaciją „Sodra“ turės pateikti irgi per 3 darbo dienas. Gavusi tokį atsakymą pensijų kaupimo bendrovė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priims sprendimą dėl kaupimo nutraukimo ir turto išmokėjimo.

Tuomet per 5 darbo dienas bendrovė turės konvertuoti į pinigus. Šie pinigai į žmogaus sąskaitą turės būti pervesti ne vėliau kaip kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo baigti žmogaus dalyvavimą pensijų kaupime ir išmokėti sukauptą turtą priėmimo dienos.

REKLAMA

Taigi, teoriškai gali užtrukti ir visą mėnesį, kol visi žmogaus pinigai pasieks jo sąskaitą.

Ligos, dėl kurių išmokės visus pinigus

SAM patvirtintame Sunkių ligų, dėl kurių pensijų fondo dalyvio dalyvavimas pensijų kaupime tampa itin sunkus ar betikslis, sąraše yra 72 ligos.

Tarp jų – piktybiniai navikai, kai kurios cukrinio diabeto diagnozės, Alzhaimerio, Parkinsono ligos, persodinti organai ir daugelis kitų.

Vėžiniams susirgimams fiksuoti bus atsižvelgiama į tai, kokios gydymo paslaugos žmogui buvo teikiamos per pastaruosius 12 mėnesių.

Pats įsakymo projektas publikuojamas teisės aktų duomenų bazėje.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų