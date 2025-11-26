Aiškėja, kam leis atsiimti visus pinigus iš pensijų fondų: skelbia ligų sąrašą

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kaip tik registravo projektą įsakymo, kuriuo turėtų būti patvirtintas tokių sunkių ligų sąrašas.
Jis dar bus derinamas iki gruodžio 9 d., tačiau jau nuo kitų metų pradžios turėtų įsigalioti.
Per kiek laiko išmokės sukauptą pensijų turtą
Nuo sausio 1 d. daugelis pensiją kaupiančių gyventojų galės atsiimti tik tą sukaupto turto dalį, kuris neviršys jo paties sumokėtų įmokų ir turto prieaugio.
Kita dalis, susidariusi iš valstybės ar „Sodros“ biudžeto įmokų, bus pervesta į „Sodrą“.
Atsiimti absoliučiai visas sukauptas lėšas bus galima tuo atveju, kai kaupimas tampa apsunkintas ar betikslis, t. y. dalyviui:
- nustačius sunkią ligą, įtrauktą į SAM sudarytą ligų sąrašą;
- netekus 70–100 proc. dalyvumo;
- nustačius paliatyvios pagalbos poreikį.
Tokiu atveju norint atsiimti pinigus reikės kreiptis į kaupimo bendrovę ir nurodyti būtent vieną iš čia paminėtų pagrindų.
Tuomet kaupimo bendrovė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas kreipsis į „Sodrą“, kad ši patvirtintų, ar yra duomenų apie tai, kad žmogus sunkiai serga, yra neįgalus ar jam nustatytas paliatyvios pagalbos poreikis.
Tokią informaciją „Sodra“ turės pateikti irgi per 3 darbo dienas. Gavusi tokį atsakymą pensijų kaupimo bendrovė ne vėliau kaip per 3 darbo dienas priims sprendimą dėl kaupimo nutraukimo ir turto išmokėjimo.
Tuomet per 5 darbo dienas bendrovė turės konvertuoti į pinigus. Šie pinigai į žmogaus sąskaitą turės būti pervesti ne vėliau kaip kaip per 30 kalendorinių dienų nuo sprendimo baigti žmogaus dalyvavimą pensijų kaupime ir išmokėti sukauptą turtą priėmimo dienos.
Taigi, teoriškai gali užtrukti ir visą mėnesį, kol visi žmogaus pinigai pasieks jo sąskaitą.
Ligos, dėl kurių išmokės visus pinigus
SAM patvirtintame Sunkių ligų, dėl kurių pensijų fondo dalyvio dalyvavimas pensijų kaupime tampa itin sunkus ar betikslis, sąraše yra 72 ligos.
Tarp jų – piktybiniai navikai, kai kurios cukrinio diabeto diagnozės, Alzhaimerio, Parkinsono ligos, persodinti organai ir daugelis kitų.
Vėžiniams susirgimams fiksuoti bus atsižvelgiama į tai, kokios gydymo paslaugos žmogui buvo teikiamos per pastaruosius 12 mėnesių.
Pats įsakymo projektas publikuojamas teisės aktų duomenų bazėje.