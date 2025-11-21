Pensijų imsis visos Europos mastu: štai kas keistųsi Lietuvoje

Siūlomais veiksmais siekiama papildyti, o ne pakeisti valstybės mokamas pensijas, kurios yra visų valstybių narių pensijų sistemų pagrindas.
Pristatytas priemonių rinkinys yra Europos Komisijos santaupų ir investicijų sąjungos strategijos, kuria siekiama namų ūkiams suteikti daugiau galimybių kaupti turtą naudojantis kapitalo rinkomis, kartu skatinant ES ekonomikos augimą ir konkurencingumą, dalis.
Už finansines paslaugas ir santaupų ir investicijų sąjungą atsakinga Europos Komisijos narė Maria Luís Albuquerque sakė: „Mūsų tikslas aiškus – kiekvienas žmogus turėtų turėti galimybę išėjęs į pensiją išlaikyti gerą gyvenimo lygį. Todėl patvirtinome visapusiškas priemones, kad sustiprintume papildomų pensijų sistemą, kuri turi papildyti, o ne pakeisti valstybės mokamas pensijas.
Priemonės suteiks europiečiams daugiau galimybių patikimai planuoti senatvę, taip pat atvers naujų finansavimo šaltinių ES ekonomikai skatinti. Raginu visus suinteresuotuosius subjektus, įskaitant valstybes nares, prisijungti prie mūsų pastangų, nes siekiant tų bendrų tikslų labai svarbus bus veiksmingas įgyvendinimas nacionaliniu lygmeniu.“
Atsižvelgiant į demografinius pokyčius ir darbo rinkos dinamiką, dėl kurių reikia koreguoti pensijų sistemas, papildomos pensijos – tiek profesinių, tiek asmeninių pensijų sistemos – gali padėti piliečiams išėjus į pensiją gauti įvairesnes pajamas ir taip padidinti finansinį į pensiją išeinančių žmonių saugumą ir stabilumą. Jos gali papildyti valstybės mokamų pensijų išmokas, kurių daugeliu atvejų nepakaks tinkamam gyvenimo lygiui išlaikyti, visų pirma pažeidžiamų asmenų ir moterų – šiuo metu moterų pensijos yra 24,5 proc. mažesnės už vyrų.
Stipresnės ir veiksmingesnės papildomų pensijų sistemos taip pat gali prisidėti prie Europos ekonomikos augimo ir konkurencingumo, nes ilgalaikės santaupos būtų sutelkiamos produktyvioms investicijoms.
Siūlomų priemonių tikslas – padidinti papildomų pensijų paklausą ir pasiūlą. Iniciatyvomis visapusiškai atsižvelgiama į valstybių narių kompetenciją organizuoti ir formuoti savo nacionalines pensijų sistemas, taip pat į socialinių partnerių, atsakingų už pensijų sistemų kūrimą ir valdymą, autonomiją.
Šis dokumentų rinkinys grindžiamas kitomis jau paskelbtomis Europos Komisijos santaupų ir investicijų sąjungos iniciatyvomis, be kita ko, finansinio raštingumo strategija ir rekomendacija dėl taupomųjų ir investicinių sąskaitų, kuriomis bendrai siekiama didinti ES piliečių finansinę gerovę, pirmiausia didinant galimybes gauti didesnę savo santaupų grąžą, ir jas papildo.
Siūlomos priemonės
Atsižvelgiant į nacionalines aplinkybes ir visapusiškai gerbiant socialinių partnerių vaidmenį bei autonomiją ir kolektyvinių derybų prerogatyvas, Europos Komisija rekomenduoja Europos valstybėms narėms įgyvendinti automatinį įtraukimą, t. y. automatinį darbuotojų įtraukimą į papildomų pensijų sistemas, suteikiant asmenims visišką laisvę atsisakyti dalyvauti. Tai turėtų būti daroma remiantis esamais ES gerosios praktikos pavyzdžiais ir kitų šalių įgyta patirtimi. Tai yra būdas padidinti dalyvavimą papildomų pensijų sistemose ir atverti daugiau papildomų pensijų rinkų.
Toliau plėtoti išsamias pensijų stebėjimo sistemas, kad piliečiai galėtų susidaryti aiškų vaizdą apie savo teises į pensiją ir numatomas išmokas pagal visas pensijų sistemas. Tokios stebėjimo sistemos padės spręsti menko dalyvavimo papildomų pensijų sistemose problemą, kuri dažnai kyla dėl to, kad piliečiai mažai žino apie savo būsimą pensiją. Jos turėtų būti suderinamos su Europos pensijų sekimo sistema – taip lengvinamas tarpvalstybinis judumas.
Parengti nacionalines pensijų rodiklių suvestines, kad valstybių narių politikos formuotojai turėtų daugiau informacijos apie jų daugiapakopės pensijų sistemos aprėptį, tvarumą ir pakankamumą. Nacionalinės suvestinės galiausiai bus įtrauktos į ES lygmens pensijų rodiklių suvestinę.
PPĮ II direktyvoje nustatyti bendri ES standartai, kuriais siekiama užtikrinti patikimą PPĮ valdymą ir priežiūrą, kartu atsižvelgiant į socialinių partnerių vaidmenį. Tačiau daugelis sistemų tebėra per mažos, kad būtų galima diversifikuoti jų investicijas ir pasiekti optimalių rezultatų santaupų turėtojams.
Siekdama išnaudoti profesinių pensijų potencialą, Europos Komisija siūlo stiprinti ir modernizuoti sistemą, kad būtų labiau remiamas papildomų pensijų veiksmingumas, mastas ir pasitikėjimas jomis.
Peržiūra sustiprinama santaupų turėtojų apsauga ir pašalinamos kliūtys rinkos sąlygomis vykstančiam konsolidavimui ir kitų formų masto ekonomijos skatinimui. Šios priemonės padės PPĮ veikti veiksmingiau, sumažinti išlaidas, diversifikuoti investicijų portfelius, įskaitant investicijas į nuosavą kapitalą, ir užtikrinti didesnį piliečių santaupų pelningumą. Tai taip pat padeda didinti Europos įmonių finansavimo galimybes.
PEPP reglamento peržiūra siekiama, kad visos Europos asmeninės pensijos produktas (PEPP) taptų patrauklesne, prieinamesne ir ekonomiškai efektyvesne galimybe santaupų turėtojams. Juo bus panaikinti esami reikalavimai ir struktūros ypatybės, kurie trukdė naudotis PEPP, kartu toliau užtikrinant aukštą vartotojų apsaugos lygį.
Peržiūroje pristatomas įperkamas ir lengvai prieinamas pagrindinis PEPP, investuojamas į paprastą finansinį turtą ir visuomenei siūlomas be konsultacijų. Santaupų turėtojai taip pat galės naudotis specialiai pritaikytais PEPP, kurie gali apimti garantijas ir sudėtingesnį turtą, todėl reikės konsultacijų, kad vartotojai galėtų juos suprasti.
Todėl PEPP galės bus pritaikytas skirtingų investuotojų poreikiams ir tinkamas įvairių rūšių paslaugų teikėjams, įskaitant turto valdytojus ir draudikus. PEPP galės naudoti darbuotojai, o taip pat šį produktą galima bus naudoti automatiniam įtraukimui, jei tai leidžiama pagal nacionalinę teisę ir visapusiškai atsižvelgiama į socialinių partnerių prerogatyvas ir autonomiją.
Šiais pakeitimais bus sumažintos tiekimo bei platinimo kliūtys ir padidintos santaupų turėtojų pasirinkimo galimybės; tai bus paremta palankiu ir nuosekliu apmokestinimu, nes valstybės narės turės užtikrinti palyginamą nacionalinių asmeninių pensijų produktų apmokestinimą.
Rizikos ribojimo principo paaiškinimas
Rizikos ribojimo principu reglamentuojama, kaip PPĮ ir PEPP teikėjai turėtų investuoti ir valdyti turto portfelius. Tačiau šis principas valstybėse narėse aiškinamas ir įgyvendinamas labai skirtingai, o tai dažnai riboja pensijų sistemų galimybes diversifikuoti investicijas, visų pirma investuoti į nuosavą kapitalą.
Atsižvelgiant į santaupų ir investicijų sąjungos strategiją, priimtame Europos Komisijos komunikate paaiškinamas principas, kuriuo siekiama didinti investicijas į nuosavą kapitalą (tiek privatųjį, tiek įtrauktą į biržos sąrašus), kad piliečiai gautų didesnę ilgalaikę santaupų grąžą ir atsirastų naujų ES ekonomikos finansavimo šaltinių.
Dėl pasiūlymų iš dalies pakeisti PPĮ II direktyvą ir PEPP reglamentą dabar turės derėtis ir dėl jų susitarti Europos Parlamentas ir ES Taryba.
Europos Komisija stebės rekomendacijos įgyvendinimą nacionaliniu lygmeniu pasitelkdama kelis mechanizmus, įskaitant Europos semestrą. Ji skatins ES valstybes nares dalintis patirtimi ir geriausios praktikos pavyzdžiais.