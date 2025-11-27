 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

43-ejus metus pilotu dirbęs instruktorius prakalbo apie nuslydusį lėktuvą: štai kas galėjo nutikti

2025-11-27 15:54 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) Augustina Kizelytė
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-27 15:54

Ilgametis pilotas ir aviacijos ekspertas Kęstutis Zagreckas teigia, kad trečiadienį lėktuvo slydimo incidentas galėjo įvykti dėl per didelio greičio, riboto tako sukibimo ar žmogiškojo faktoriaus. Tyrimas gali parodyti, kad incidento priežastys yra sudėtingos ir apima pilotų veiksmus, oro sąlygas, technologijas bei procedūras, todėl sprendimus reikia vertinti kruopščiai ir nedaryti skubotų išvadų.

5

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trečiadienį Vilniaus oro uoste nuo tako nuriedėjus lėktuvui, kilimo-tūpimo takas lieka uždarytas iki pirmos valandos nakties, praneša Vilniaus oro uostas (VNO).

Incidentas Vilniaus oro uoste: nuo kilimo tūpimo tako nuslydo lėktuvas
(13 nuotr.)
(13 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Incidentas Vilniaus oro uoste: nuo kilimo tūpimo tako nuslydo lėktuvas

Ekspertas teigė, kad incidentą galima nagrinėti nepriklausomai nuo oro sąlygų, tačiau jo priežastys gali būti sudėtingos ir apimti tiek įgulos veiksmus, tiek kitas aplinkybes, ką patvirtina gautas įrašo iš apsaugos kameros matymas.

„Šiek tiek įvertinti šitą dalyką. Ar gali toks incidentas nutikti nepriklausomai nuo oro sąlygų? Daug kas mano, kad tiesiog nuo slidaus kelio, tai taip, tikrai taip.

Aš vakar gavau įrašą iš apsaugos kameros. Tame įraše aiškiai matosi to incidento paskutinė fazė. Kadangi jau buvo paminėta mintis, kad galbūt kalta įgula, nors tyrimas tęsiamas apie metus, matosi, kad tai yra sudėtingas procesas“, – įvertino jis.

Europos pilotai pripratę skraidyti geromis sąlygomis

Pasak aviacijos eksperto, tyrimas atliekamas siekiant tiksliai nustatyti finansinę atsakomybę už incidentą, o dabar yra sudėtinga vertinti pilotų kvalifikaciją. Tiesa, jis pabrėžia, kad Europos pilotai yra įpratę skraidyti dažniausiai geromis oro sąlygomis.

„Tyrimas skirtas tam, kad būtų surinkta informacija ir nuspręsta, kas mokės už lėktuvo ištraukimo remontą bei oro uosto veiklos sustabdymą. Čia yra didžiulės sumos pinigų, todėl viskas turi būti labai tiksliai dokumentuota <...>.

Dabartiniai „europiniai“ pilotai pripratę skraidyti geromis sąlygomis, todėl sunku įvertinti jų kvalifikaciją, mokymo programas ar naudojamas technologijas, nes aš nepažįstu tų asmenybių“, – dalijosi pašnekovas.

Ilgametis pilotas akcentavo, kad incidentas galėjo įvykti dėl per didelio lėktuvo greičio ir riboto tako sukibimo, o žmogiškasis faktorius ir nepaskaičiuotas posūkio kampas galėjo lemti, jog saugios procedūros nebuvo tinkamai įvykdytos.

„Mano asmenine nuomone, lėktuvo greitis galėjo būti per didelis, o tako sukibimas tuo momentu dėl sniego buvo ribotas. Chemikalai užtikrino patikimą sukibimą, bet suveikė žmogiškasis faktorius – psichologija vis tiek lemia žmogaus sprendimus <...>.

Šiuo atveju nepaskaičiuotas greitis ir galimybės pasukti lėktuvą tinkamu kampu sukėlė incidentą. Vairavimo greitis turi atitikti lėktuvo procedūras ir būti saugus esant tokioms sąlygoms, o čia lėktuvas judėjo apie 10–12 mazgų, tai yra 15–20 km/h“, – sakė jis.

Zagreckas: pilotai, oro sąlygos, technologijos galėjo turėti įtakos 

K. Zagreckas sakė, kad lėktuvo nuvažiavimą nuo tako lėmė sudėtingos sąlygos ir nepaskaičiuotas greitis, o incidento pasekmes lemia daugelis veiksnių: pilotai, oro sąlygos, technologiniai aspektai.

„Esant sniegui ir cheminių medžiagų poveikiui, sukibimas vis tiek kitoks nei ant sausos dangos. Nepaskaičiuotas greitis ir lėktuvo judėjimas galėjo lemti, kad jis tiesiai nuvažiavo nuo tako.

Procedūros neleidžia naudoti atbulinės traukos mažesniu greičiu nei 30 mazgų, nors avarinėse situacijose tai galima naudoti iki pilno sustojimo.

Dažnai incidentuose daug aplinkybių susidaro per kelias sekundes, todėl ne tik pilotai, bet ir oro sąlygos, technologijos bei procedūros turi įtakos rezultatui“, – savo nuomonę pateikė jis.

Pilotas prakalbo apie praeitais metai sudužusį DHL krovininį lėktuvą

Piloto asmenine nuomone, nors lėktuvų incidentai gali kilti dėl įvairių aplinkybių, kritinius momentus dažniausiai lemia piloto sprendimai. Ekspertas, prisimindamas praėjusių metų įvykį, kai netoli Vilniaus oro uosto sudužo DHL krovininis lėktuvas „Boeing 737“, pabrėžė, kad šių incidentų priežastys visiškai skirtingos.

„Ten galėjo būti gedimas ar kitokia aplinkybė [red. pastaba – kalbama apie DHL krovininį lėktuvą, sudužusį praeitais metais], o visa situacija pasibaigė tyliai, be platesnio tyrimo viešoje erdvėje.

Tačiau piloto klaida dažniausiai lemia kritinius momentus skrydžio metu. Sekundžių tendencijos, judėjimo analizė ir tinkami sprendimai reikalauja praktikos ir įgūdžių, todėl situacija yra labai jautri <...>.

Tik visas šių veiksnių derinys lemia galutinį rezultatą ir paaiškina, kodėl tokie incidentai nutinka. Tai ilgas procesas, kurį reikia analizuoti atidžiai, nepaskubant daryti išvadų“, – papasakojo K. Zagreckas.

DHL lėktuvo katastrofos priežastys vis dar tiriamos

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad praėjus metams po lėktuvo DHL katastrofos netoli Vilniaus oro uosto, teisėsauga tebetiria katastrofos priežastis, tačiau aiškėja, kad atsakomybėn gali būti patrauktas išgyvenęs lėktuvo pilotas iš Ispanijos. Jam jau pareikšti Lietuvos pareigūnų parengti įtarimai ir jis apklaustas savo valstybėje.

Pernai lapkričio 25-osios rytą sostinėje, netoli Vilniaus oro uosto, šalia gyvenamųjų namų, nukrito ir sudužo krovininis Vokietijos įmonės DHL lėktuvas.

Apie 5.30 val. orlaivis nukrito Žirnių gatvėje, ties 5 namu. Per įvykį žuvo pilotas, Ispanijos pilietis (gim. 1976 m.) ir sužaloti pilotas Ispanijos pilietis (gim. 1990 m.) bei kartu skridę Lietuvos pilietis (gim. 1990 m.) ir Vokietijos pilietis (gim. 1969 m.), kurie dėl įvairių kūno sužalojimų buvo paguldyti į ligoninę. Visi sužalotieji išgyveno.

