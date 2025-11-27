 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tyrimas dėl nuo tako nuslydusio LOT lėktuvo užtruks mažiausiai metus

2025-11-27 13:09 / šaltinis: BNS
2025-11-27 13:09

Nuo tako nuslydęs lėktuvas (nuotr. Elta)

Lietuvai pradėjus saugos tyrimą dėl Vilniaus oro uoste trečiadienį nuo riedėjimo tako nuslydusio Lenkijos oro linijų LOT lėktuvo, Teisingumo ministerijos orlaivių avarijų ir incidentų tyrimų vadovas sako, kad tyrimas gali užtrukti ilgiau nei metus.

1

„Labai sunku įvertinti (kiek laiko truks tyrimas  – BNS), nes pavojingas incidentas įvyko tik vakar (trečiadienį – BNS). Kol kas dar renkame visą reikiamą informaciją, bet tikėtina, kad ilgai užtruks. Tikrai ne mažiau metų“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministerijos Saugos tyrimo skyriaus vedėjas Laurynas Naujokaitis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jo, šiuo metu vyksta savirašių duomenų nuskaitymas, vertinami lėktuvo pažeidimai, renkama informacija apie meteorologines sąlygas, kilimo bei tūpimo tako būklę, lėktuvo techninę priežiūrą, įgulos patirtį.

„Aviacijoje tiek avarijas, tiek incidentus dažniausiai lemia tam tikra įvykių grandinė. Tai yra toks kompleksiškumas, dažniausiai nebūna dėl vienos priežasties. Kai mes surinksime visą informaciją, ją išanalizuosime ir tada galutinėje ataskaitoje bus tiek faktinė informacija visa susijusi, tiek analizė, tiek ir išvados“, – teigė L. Naujokaitis.

