Tyrimas dėl nuo tako nuslydusio LOT lėktuvo užtruks mažiausiai metus

„Labai sunku įvertinti (kiek laiko truks tyrimas – BNS), nes pavojingas incidentas įvyko tik vakar (trečiadienį – BNS). Kol kas dar renkame visą reikiamą informaciją, bet tikėtina, kad ilgai užtruks. Tikrai ne mažiau metų“, – žurnalistams ketvirtadienį sakė ministerijos Saugos tyrimo skyriaus vedėjas Laurynas Naujokaitis.
Anot jo, šiuo metu vyksta savirašių duomenų nuskaitymas, vertinami lėktuvo pažeidimai, renkama informacija apie meteorologines sąlygas, kilimo bei tūpimo tako būklę, lėktuvo techninę priežiūrą, įgulos patirtį.
„Aviacijoje tiek avarijas, tiek incidentus dažniausiai lemia tam tikra įvykių grandinė. Tai yra toks kompleksiškumas, dažniausiai nebūna dėl vienos priežasties. Kai mes surinksime visą informaciją, ją išanalizuosime ir tada galutinėje ataskaitoje bus tiek faktinė informacija visa susijusi, tiek analizė, tiek ir išvados“, – teigė L. Naujokaitis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!