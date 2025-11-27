 
TV3 naujienos > Žmonės

Profesionali kovotoja „Ryanair“ lėktuve iškėlė tikrą dramą: vaizdai sukrečia

2025-11-27 11:55
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-11-27 11:55

39 metų Airijos MMA kovotoja Sinead Kavanagh buvo areštuota po to, kai, kaip įtariama, užpuolė du Ispanijos policijos pareigūnus, kurie įlipo į „Ryanair“ lėktuvą, kad išspręstų kilusį trikdymą.

Konfliktas „Ryanair“ lėktuve (nuotr. SCANPIX, stop kadras)

1

Sinead Kavanagh buvo sulaikyta pirmadienio vakarą po incidento, įvykusio skrydyje iš Gran Kanarijos į Dubliną, kai lėktuvas ruošėsi pakilimui maždaug 19:30 val., rašoma „Daily Mail“.

Stojo prieš teismą

Vietos leidinių teigimu, ji praleido naktį policijos kameroje, o vėliau antradienį stojo prieš teismą.

Vietos žiniasklaida praneša, kad du Ispanijos Civilinės gvardijos pareigūnai, kuriuos, kaip įtariama, užpuolė Kavanagh, šiuo metu serga dėl patirtų sužalojimų.

Kavanagh, lengvo svorio kategorijos kovotoja ir Conoro McGregor draugė, po uždaro teismo posėdžio buvo paleista už užstatą, kol vyksta ikiteisminis tyrimas.

Paskelbė vaizdo įrašą

Vienas vietinis laikraštis, „Atlantico Hoy“, paskelbė vaizdo įrašą, kuriame užfiksuotas incidentas lėktuvo praėjime, ir teigiama, kad jame dalyvavo Kavanagh.

Vaizdo įraše buvo girdėti, kaip moteris šaukia angliškai, grumdamasi su dviem policijos pareigūnais, kurie stengėsi ją suvaldyti.

Atrodė, kad viena iš uniformuotų Civilinės gvardijos pareigūnių buvo moteris. Kitas laikraštis, „Canarias 7“, pranešė, kad pilotas paprašė policijos pagalbos, kai skrydžio įgula negalėjo suvaldyti Kavanagh „agresyvaus elgesio“.

Jame rašoma: „Pareigūnams atvykus, ji agresyviai priešinosi ir kelis kartus smogė pareigūnams, palikdama jiems sužalojimų, dėl kurių jiems teko pasiimti laiko nedirbti.“

Pranešama, kad Kavanagh buvo nugabenta į oro uosto kamerą po to, kai buvo iškviestas pastiprinimas ir keturi policijos pareigūnai su ja išvyko policijos automobiliu.

Kol kas oficialaus teismų ar Civilinės gvardijos komentaro nebuvo.

Sinead Kavanagh, kilusi iš Dublino priemiesčio Inchicore, tapo penkių kartų nacionaline bokso čempione ir 2021 m. kartu su Katie Taylor atstovavo Airijos komandai pasaulio čempionate.

Po kelių pralaimėtų kovų ji metė šią sporto šaką ir tapo MMA kovotoja.

Pagal „Fight Matrix“ ji buvo 10-a Moterų plunksnos kategorijoje nuo 2021 m. balandžio mėn. iki 2021 m. liepos mėn. ir 2022 m. kovo mėn.

