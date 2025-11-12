 
Kalendorius
Lapkričio 12 d., trečiadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Svarbi žinia: nuo šiandien – svarbūs pokyčiai keliaujantiems „Ryanair“

2025-11-12 07:41 / šaltinis: ELTA
2025-11-12 07:41

Nuo trečiadienio „Ryanair“ keleiviai privalės naudoti jos programėlėje sukuriamus elektroninius įlaipinimo bilietus, o popierinių bilietų visiškai atsisakoma, pranešė pigių skrydžių bendrovė.

„Ryanair“ iškėlė baudžiamąją bylą keleiviui (nuotr. SCANPIX)

Nuo trečiadienio „Ryanair“ keleiviai privalės naudoti jos programėlėje sukuriamus elektroninius įlaipinimo bilietus, o popierinių bilietų visiškai atsisakoma, pranešė pigių skrydžių bendrovė.

REKLAMA
0

„Ryanair“ teigia, kad keleiviai dabar privalės susikurti skaitmeninius bilietus aviakompanijos programėlėje išmaniesiems telefonams, o šių bilietų telefone ar planšetiniame kompiuteryje neturintys keliautojai negalės nei patekti į oro uosto saugumo patikros zoną, nei įlipti į lėktuvą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Svarbūs pokyčiai „Ryanair“

Ryanair“ vadovas Michaelas O'Leary interviu Didžiosios Britanijos laikraščiui „The Independent“ prognozavo, kad iš pradžių gali būti tam tikrų sunkumų, tačiau pažymėjo, kad daugiau nei 80 proc. aviakompanijos klientų šią programėlę jau naudoja.

REKLAMA
REKLAMA

Aviakompanija teigė, kad šis žingsnis yra jos skaitmeninės strategijos dalis, o jo tikslas – supaprastinti registraciją bei sumažinti poveikį aplinkai. Pasak „Ryanair“, ši iniciatyva leis sumažinti kasmetines popieriaus atliekas daugiau nei 300 tonų.

REKLAMA

Bendrovė ramina klientus, kad jeigu išmanusis telefonas pametamas arba išsikrauna jo baterija, keliautojai gali gauti nemokamą įlaipinimo bilietą oro uoste prieš saugumo patikrą, o jei tokia problema iškyla jau po saugumo patikros, jų informacija jau bus „Ryanair“ sistemoje ir darbuotojai jiems suteiks pagalbą.

Patarė, ką daryti keleiviams

Tačiau aviakompanija pabrėžė, kad svarbiausia yra tai, kad keliautojai užsiregistruotų internetu prieš skrydį.

REKLAMA
REKLAMA

Keleiviai, kurie ignoruoja priminimus apie registraciją internetu, gali gauti atspausdintus bilietus oro uoste už tam tikrą mokestį, kuris svyruoja nuo 30 eurų Ispanijoje ir 40 eurų Austrijoje iki 55 eurų kitose ES šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.

Išmaniojo telefono neturintiems keleiviams suteikiama galimybė gauti popierinį bilietą oro uoste, tačiau jie turi būti iš anksto užsiregistravę „Ryanair“ interneto svetainėje, praneša bendrovė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų