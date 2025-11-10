Skrendantiems su „Ryanair“ – pokyčiai dėl bilietų: siunčia svarbią žinią

„Ryanair“ teigia, kad keleiviai dabar privalės susikurti skaitmeninius bilietus aviakompanijos programėlėje išmaniesiems telefonams, o šių bilietų telefone ar planšetiniame kompiuteryje neturintys keliautojai negalės nei patekti į oro uosto saugumo patikros zoną, nei įlipti į lėktuvą.
„Ryanair“ vadovas Michaelas O'Leary interviu Didžiosios Britanijos laikraščiui „The Independent“ prognozavo, kad iš pradžių gali būti tam tikrų sunkumų, tačiau pažymėjo, kad daugiau nei 80 proc. aviakompanijos klientų šią programėlę jau naudoja.
Aviakompanija teigė, kad šis žingsnis yra jos skaitmeninės strategijos dalis, o jo tikslas – supaprastinti registraciją bei sumažinti poveikį aplinkai. Pasak „Ryanair“, ši iniciatyva leis sumažinti kasmetines popieriaus atliekas daugiau nei 300 tonų.
Ramina klientus
Bendrovė ramina klientus, kad jeigu išmanusis telefonas pametamas arba išsikrauna jo baterija, keliautojai gali gauti nemokamą įlaipinimo bilietą oro uoste prieš saugumo patikrą, o jei tokia problema iškyla jau po saugumo patikros, jų informacija jau bus „Ryanair“ sistemoje ir darbuotojai jiems suteiks pagalbą.
Tačiau aviakompanija pabrėžė, kad svarbiausia yra tai, kad keliautojai užsiregistruotų internetu prieš skrydį.
Keleiviai, kurie ignoruoja priminimus apie registraciją internetu, gali gauti atspausdintus bilietus oro uoste už tam tikrą mokestį, kuris svyruoja nuo 30 eurų Ispanijoje ir 40 eurų Austrijoje iki 55 eurų kitose ES šalyse ir Jungtinėje Karalystėje.
Išmaniojo telefono neturintiems keleiviams suteikiama galimybė gauti popierinį bilietą oro uoste, tačiau jie turi būti iš anksto užsiregistravę „Ryanair“ interneto svetainėje, praneša bendrovė.