  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Vašingtono nacionaliniame oro uoste buvo sustabdyti skrydžiai: kas vyko?

2025-11-04 21:05 / šaltinis: BNS
2025-11-04 21:05

Ronaldo Reagano Vašingtono nacionaliniame oro uoste antradienį dėl saugumo problemos buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, pranešė JAV aviacijos reguliavimo tarnyba. 

Ronaldo Reagano Vašingtono nacionaliniame oro uoste antradienį dėl saugumo problemos buvo laikinai sustabdyti skrydžiai, pranešė JAV aviacijos reguliavimo tarnyba. 

Federalinė aviacijos administracija (FAA) pranešė, kad oro uoste, esančiame netoli JAV sostinės centro, buvo įsakyta sustabdyti skrydžius.

FAA nurodė, kad tai padaryti „dėl saugumo“ priežasčių.  

Vietos žiniasklaidos parodytame vaizdo įraše matyti, kaip JAV oro linijų bendrovės „United Airlines“ lėktuvas pasuko į pagalbinį riedėjimo taką, o netoliese buvo keli policijos automobiliai.

Ronaldo Reagano oro uostas socialiniame tinkle „X“ parašė, kad lėktuvo keleiviai buvo „išlaipinti ir autobusu nuvežti į terminalą“.

JAV susisiekimo sekretorius Seanas Duffy (Šonas Dafis) netrukus pranešė, kad FAA nurodė atnaujinti veiklą Ronaldo Reagano Vašingtono nacionaliniame oro uoste po tyrimo dėl galimos bombos grėsmės. 

S. Duffy platformoje „X“ sakė, kad buvo pranešta apie bombą iš Hiustono atskridusiame „United Airlines“ lėktuve. 

„Lėktuvas saugiai nusileido DCA  (Vašingtono Reagano) oro uoste, keleiviai buvo evakuoti, o teisėsaugos pareigūnai atliko išsamų orlaivio patikrinimą“, – teigė S. Duffy.

