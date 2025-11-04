 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Oro navigacija“ vadovas: aviakompanijos nesvarsto galimybės nutraukti skrydžių Vilniaus oro uoste

2025-11-04 13:54 / šaltinis: BNS
2025-11-04 13:54

Pastarąsias dvi savaites dėl kontrabandinių balionų grėsmės keliskart uždarius Vilniaus oro uostą, valstybės valdomos įmonės „Oro navigacija“ vadovas teigia, kad aviakompanijos nesvarsto galimybės nutraukti skrydžių Vilniaus oro uoste, rašo „Verslo žinių“ portalas. 

Vilniaus oro uostas (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Pastarąsias dvi savaites dėl kontrabandinių balionų grėsmės keliskart uždarius Vilniaus oro uostą, valstybės valdomos įmonės „Oro navigacija" vadovas teigia, kad aviakompanijos nesvarsto galimybės nutraukti skrydžių Vilniaus oro uoste, rašo „Verslo žinių" portalas. 

0

Anot Sauliaus Batavičiaus, praėjusį penktadienį oro bendrovių atstovai susitikę su „Oro navigacija“ ir Transporto kompetencijų agentūra išsakė savo nuogąstavimus. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai jiems yra vienas iš pagrindinių indikatorių, ar esame bananų respublika su savo tokiais sprendimais, ar esame normali Europos Sąjungos šalis. Tai manau, kad tai, jog aviakompanijos skraido ir jokių nesiima drastiškų priemonių, rodo, kad jie liko patenkinti susitikimu ir mūsų priimamais adekvačiais sprendimais“, – „Verslo žinių“ tinklalaidei sakė S. Batavičius.

BNS skelbė, kad per dvi pastarąsias savaites dėl kontrabandinių balionų grėsmės Vilniaus oro uosto darbas stabdytas penkis  kartus, Kauno – vieną kartą, paveikiant per 160 skrydžių ir virš 22 tūkst. keleivių. 

„Mūsų sprendimas yra geriau nukeltas, atšauktas skrydis ir nelaimingas keleivis, negu labai rimtas įvykis danguje, kai mes kalbėsime jau ne apie nukėlimą arba vėlavimą, o rimtesnius dalykus“, – teigė S. Batavičius.

„Oro navigacijos“ generalinis direktorius sako, kad sprendimus uždaryti oro uostus lemia oro balionų suintensyvėjimas aviacijai jautriausiose zonose.

„Mūsų žiniomis, kontrabandinių balionų mastas (lėmė oro uosto trikdymą – BNS), galbūt, kaip politikai įvardina, tai perauga į hibridinių atakų požymius (...). Net vienam balionui akivaizdžiai kabant virš pakilimo tako ar prie Naujosios Vilnios, ar kitos panašios vietos, mes turėtume riboti eismą“, – aiškino S. Batavičius.

BNS rašė, kad padidinus bendradarbiavimą tarp „Oro navigacijos“ ir Karinių oro pajėgų, šios specialistai turi galimybę stebėti balionų judėjimą Lietuvoje ir greičiau priimti sprendimus taip trumpinant oro uostų uždarymo laiką.

„Gaunama informacija (apie situaciją – BNS) privertė patobulinti nenumatytų atvejų reagavimo technologijas, čia mes su kariuomene daug ką peržiūrėjome, patikslinome“, – „Verslo žinioms“ teigė S. Batavičius.

Lietuvos vadovai tokių balionų įskridimus į šalies oro erdvę vadina hibridine Minsko ataka. Dėl to Vilnius mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija, o išimtys taikomos tik diplomatams, į Lietuvą iš kaimyninės šalies per Medininkų pasienio punktą grįžtantiems ES piliečiams, tranzitu į Kaliningradą vykstantiems rusams.

