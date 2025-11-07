JAV – skrydžių paralyžius, šimtai reisų sustabdyti: kas vyksta?

Veiklą apriboti turėtų 40 oro uostų, įskaitant esančius Atlantoje, Niujorke, Denveryje, Čikagoje, Hiustone ir Los Andžele.
Respublikonams ir demokratams nesutariant dėl išlaidų prioritetų, įskaitant sveikatos priežiūrą, Kongresas yra patekęs į aklavietę, dėl ko visos federalinės lėšos yra sustabdytos.
Daugybė vyriausybės darbuotojų, įskaitant itin svarbius oro uostų darbuotojus, dirba be atlyginimo arba yra prastovose namuose, laukdami, kol baigsis beveik šešias savaites trunkanti krizė.
Skrydžių skaičiaus mažinimas turėjo būti įgyvendinamas palaipsniui per artimiausias dienas, pradedant nuo 4 proc. ir padidinant iki 10 proc. kitą savaitę, jei Kongresas vis dar nebus pasiekęs susitarimo dėl finansavimo.
Remiantis skrydžių stebėjimo svetaine „FlightAware“, atšaukta apie 840 penktadienį suplanuotų skrydžių.
Labiausiai nukentėjo Čikagos O'Hare'o, Atlantos Hartsfieldo-Jacksono, Denverio ir Dalaso-Fort Vorto oro uostai, pranešė naujienų agentūra AFP, išanalizavusi duomenis.
„Tai vargina. Mums nereikia būti tokioje padėtyje“, – naujienų kanalui CNBC sakė oro linijų bendrovės „American Airlines“ generalinis direktorius Robertas Isomas.
Dėl skrydžių atšaukimų eiliniai amerikiečiai dabar tiesiogiai pajautė dalinio vyriausybės darbo sustabdymo, kuris prasidėjo spalio 1 dieną esant partijų nesutarimui dėl keleto išlaidų straipsnių, pasekmes.
Senatas penktadienį turėtų 15-ą kartą bandyti patvirtinti trumpalaikį nutarimą dėl finansavimo, kurį jau buvo patvirtinę Atstovų Rūmai. Tačiau nuogąstaujama, kad ir šis bandymas bus nesėkmingas.
JAV susisiekimo sekretorius Seanas Duffy kaltino demokratus, sakydamas, kad jie turėtų balsuoti už vyriausybės veiklos atnaujinimą.
„Jei demokratai šį savaitgalį grįš namo, o vyriausybė liks uždaryta, bus gėda“, – žurnalistams Ronaldo Reagano (Ronaldo Reigano) Vašingtono nacionaliniame oro uoste sakė S. Duffy.
Tačiau respublikonai kontroliuoja Kongresą, o demokratai pareiškė, kad atsisakys pritarti jų projektui, įskaitant dideliam sveikatos priežiūros išlaidų mažinimui.
