  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Belgijos sostinės oro uoste buvo sustabdyti skrydžiai: pastebetas dronas

2025-11-05 06:33 / šaltinis: BNS
2025-11-05 06:33

Pagrindiniame Belgijos sostinės oro uoste antradienį buvo sustabdyti skrydžiai, nes, kaip įtariama, buvo pastebėtas dronas, pranešė Briuselio oro uosto atstovas spaudai.

Dronas (nuotr. Twitter)

Dronas (nuotr. Twitter)

0

„Dėl įtariamų dronų nebus nei išvykstančių, nei atvykstančių skrydžių“, – sakė atstovas naujienų agentūrai AFP.

Antrajame pagal dydį Šarlerua oro uoste oro eismas taip pat buvo sustabdytas atsargumo sumetimais, pranešė šio oro uosto operatoriai.

Išsamesnės informacijos apie numatomą sutrikimų trukmę nepateikta.

Už oro eismo kontrolę Belgijoje atsakinga bendrovė „Skeyes“ kol kas neatsakė į AFP prašymą pateikti komentarą.

Šie sutrikimai įvyko po to, kai pastaruoju metu keliose Europos šalyse, įskaitant Vokietiją ir Daniją, įvyko daugybė paslaptingų incidentų su dronais, nukreiptų prieš oro uostus ir svarbius karinius objektus.

Savaitgalį Belgijos valdžios institucijos pranešė apie dronų aktyvumą virš Kleine-Brogelio karinės bazės, kurioje, kaip manoma, saugomi keli JAV branduoliniai ginklai.

Belgijos karinė žvalgyba teigė atliekanti šių pastebėjimų tyrimą.

Gynybos ministras Theo Franckenas pirmadienį atsisakė tiesiogiai įvardyti Rusiją, bet sakė, kad tai, atrodo, buvo koordinuota operacija, kurią vykdė profesionalai.

„Jie bando pasėti paniką Belgijoje“, – vietos žiniasklaidai sakė T. Franckenas.

„Tai yra destabilizacija“, – pridūrė jis.

Kyla įtarimų dėl galimo Rusijos dalyvavimo aktyvinant dronų veiklą visoje Europoje, o įtampa Senajame žemyne yra didelė, kai karas Ukrainoje tęsiasi jau ketvirtus metus.

