  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis

Neaiškūs dronai virš NATO bazės: Belgijos kariuomenė ėmėsi griežtų priemonių

2025-11-04 13:48 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-11-04 13:48

Belgijos kariuomenė išleido įsakymą numušti svetimus dronus, pastebėtus virš šalies karinių bazių, praneša „The Kyiv Independent“.

Dronai (nuotr. SCANPIX)

Belgijos kariuomenė išleido įsakymą numušti svetimus dronus, pastebėtus virš šalies karinių bazių, praneša „The Kyiv Independent".

0

Toks įsakymas paskelbtas po to, kai tris naktis iš eilės virš karinių ir civilinių Belgijos objektų buvo pastebėta įtartina dronų veikla.

Kaltininkas neaiškus, bet akys krypsta į Rusiją

Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas teigia, kad šie incidentai greičiausiai yra šnipinėjimo operacijos dalis. Ministras kaltininko nenurodė, tačiau neatmetė galimybės, kad tai susiję su Rusijos įsibrovimais į Europos erdvę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po šių incidentų gynybos vadas Frederikas Vansinas pareiškė, kad Belgijos kariuomenė numuš visus papildomus dronus, kurie pasirodys.

„Bepilotis orlaivis turi būti sunaikintas nesukeliant šalutinės žalos“, – lapkričio 3 d. Zeebrugge vykusioje karinio jūrų laivyno ceremonijoje teigė gynybos pareigūnas.

Kaip rašoma šaltinyje, Vakarų Europos šalies galimybės aptikti ir numušti dronus šiuo metu yra ribotos.

Europos kova su oro pažeidimais

Neseniai įvykę Rusijos dronų ir lėktuvų įsibrovimai į Lenkiją, Baltijos šalis ir Rumuniją, taip pat įtartina dronų veikla Danijoje, Vokietijoje, Norvegijoje ir kitur paskatino raginimus stiprinti Europos kovos su dronais pajėgumus.

Europos Sąjunga paskelbė planą dėl vadinamosios „dronų sienos“, kuri apsaugotų Europos rytinį flangą, tačiau pasiūlymas buvo sustabdytas dėl nesutarimų tarp valstybių narių.

Tuo pat metu NATO pateikia savo atsaką į dronų įsibrovimus – projektą „Eastern Sentry“, kurio tikslas stiprinti pozicijas, ryšius ir lankstumą rytiniame flange.

Keletas NATO narių paragino imtis griežtesnių priemonių prieš įsibrovimus, įskaitant lėktuvų ir dronų numušimą. Iki šiol tik Lenkija numušė keletą Rusijos dronų, pažeidusių šalies oro erdvę.

Belgijoje virš NATO oro bazės pastebėti bepiločiai orlaiviai

Primename, jog sekmadienio vakarą virš Belgijos Kleine Brogelio karinės bazės, kurią naudoja NATO pajėgos, buvo pastebėti dar keturi bepiločiai orlaiviai. Tai buvo paskutinis iš kelių panašių incidentų Belgijos oro erdvėje vien šį savaitgalį.

Šalies naujienų agentūra „Belga“ apie pastarąjį incidentą pranešė cituodama vietos merą Steveną Matheï. Pranešama, kad bepiločius orlaivius kurį laiką sekė policijos sraigtasparnis, bet galiausiai jie dingo šiaurės kryptimi link Nyderlandų.

Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas anksčiau tądien pareiškė, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį virš šios karinės bazės pastebėjus bepiločius orlaivius buvo bandoma panaudoti slopintuvą, tačiau nesėkmingai.

„Policijos sraigtasparnis ir transporto priemonė sekė bepilotį orlaivį, tačiau pametė jį po keleto kilometrų šiaurės kryptimi“, – tinkle „X“ parašė jis.

Ministras bepiločius orlaivius apibūdino kaip didelio modelio skraidykles ir kartu nurodė, kad tai buvo „ne įprastas skrydis, o aiški užduotis, kurios tikslas – Kleine Brogelis“. Jis sakė, kad bepiločiai skrido dideliame aukštyje. Tyrimas tęsiamas.

