 
Kalendorius
Lapkričio 6 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Virš Švedijos oro uosto pastebėti dronai: sustabdyti skrydžiai

2025-11-06 19:46 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-06 19:46

Pietų Švedijoje ketvirtadienio vakarą kilo sumaištis – dėl virš oro uosto pastebėtų dronų sustabdytas skrydžių eismas. Geteborgo-Landveterio oro uoste uždrausta kilti ir leistis lėktuvams, o reisai nukreipiami į kitus miestus. Tarnybos aiškinasi, kam priklausė paslaptingi orlaiviai, o incidentas įsilieja į vis dažnėjančių panašių atvejų virtinę visoje Europoje, skelbia „Aftonbladet“.

Virš Švedijos oro uosto pastebėti dronai: sustabdyti skrydžiai (nuotr. SCANPIX)

Pietų Švedijoje ketvirtadienio vakarą kilo sumaištis – dėl virš oro uosto pastebėtų dronų sustabdytas skrydžių eismas. Geteborgo-Landveterio oro uoste uždrausta kilti ir leistis lėktuvams, o reisai nukreipiami į kitus miestus. Tarnybos aiškinasi, kam priklausė paslaptingi orlaiviai, o incidentas įsilieja į vis dažnėjančių panašių atvejų virtinę visoje Europoje, skelbia „Aftonbladet“.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Apie dronų pasirodymą virš oro uosto informavo Švedijos civilinės aviacijos administracija.

„Galiu patvirtinti, kad dronai buvo pastebėti Landveterio oro uoste. Šiuo metu oro eismas sustabdytas“, – teigė administracijos atstovas Bjornas Stavas.

REKLAMA
REKLAMA

Skrydžiai į Geteborgą laikinai nukreipiami į kitus oro uostus, daugiausia į Kopenhagą, nurodoma pranešime.

Europoje trikdoma oro uostų veiklą

Pažymima, kad pastarosiomis savaitėmis nežinomi dronai sistemingai trikdo oro uostų veiklą visoje Europoje.

Pavyzdžiui, lapkričio 4 d., dėl neaiškios kilmės dronų skrydžių buvo laikinai uždaryti keli Belgijos oro uostai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų