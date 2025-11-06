Virš Švedijos oro uosto pastebėti dronai: sustabdyti skrydžiai

Apie dronų pasirodymą virš oro uosto informavo Švedijos civilinės aviacijos administracija.
„Galiu patvirtinti, kad dronai buvo pastebėti Landveterio oro uoste. Šiuo metu oro eismas sustabdytas“, – teigė administracijos atstovas Bjornas Stavas.
Skrydžiai į Geteborgą laikinai nukreipiami į kitus oro uostus, daugiausia į Kopenhagą, nurodoma pranešime.
Europoje trikdoma oro uostų veiklą
Pažymima, kad pastarosiomis savaitėmis nežinomi dronai sistemingai trikdo oro uostų veiklą visoje Europoje.
Pavyzdžiui, lapkričio 4 d., dėl neaiškios kilmės dronų skrydžių buvo laikinai uždaryti keli Belgijos oro uostai.
