Lenkijoje rastas dronas iš Baltarusijos: parodė, kas viduje

Dronas buvo aptiktas miškingoje vietovėje netoli Krynkų miestelio netoli Baltarusijos sienos.
Parodė, kas drono viduje
Lenkijos pasienio apsaugos tarnyba pranešė, kad pareigūnai apie droną juos informavo vietos gyventojas. Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai ir policija.
„Drono viduje pasienio apsaugos pareigūnai rado apie 400 cigarečių pakelių. Visi jie turėjo Baltarusijos akcizo ženklus. Tolimesnius veiksmus šioje byloje vykdo pasienio apsauga“, – sako pareigūnai.
Kontrabandininkai naudoja vis modernesnius metodus, kad išvengtų tradicinių pasienio kontrolės priemonių.
Pasienio apsaugos tarnybos pareigūnų teigimu, tai buvo 18 kartas šiais metais, kai dronas buvo panaudotas kontrabandai per sieną Palenkės vaivadijoje. Jie taip pat užregistravo 118 atvejus, kai buvo panaudoti meteorologiniai balionai.
Iš viso vietos pareigūnai šiais metais konfiskavo dronus ir balionus, kuriuose buvo cigarečių už maždaug 3,4 mln. zlotų (apie 800 tūkst. eurų). Iš viso buvo suimti 29 su kontrabanda susiję asmenys.
