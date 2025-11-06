 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Lenkijoje rastas dronas iš Baltarusijos: parodė, kas viduje

2025-11-06 12:05
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-06 12:05

Lenkijos pasienio pareigūnai trečiadienį aptiko droną, kuriame buvo apie 400 pakelių iš Baltarusijos kontrabanda atgabentų cigarečių, rašo „TVP World“.

Lenkijoje rastas dronas iš Baltarusijos: parodė, kas viduje (nuotr. socialinių tinklų)
4

Dronas buvo aptiktas miškingoje vietovėje netoli Krynkų miestelio netoli Baltarusijos sienos.

4

Dronas buvo aptiktas miškingoje vietovėje netoli Krynkų miestelio netoli Baltarusijos sienos.

Parodė, kas drono viduje

Lenkijos pasienio apsaugos tarnyba pranešė, kad pareigūnai apie droną juos informavo vietos gyventojas. Į įvykio vietą išsiųsti ugniagesiai ir policija.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Drono viduje pasienio apsaugos pareigūnai rado apie 400 cigarečių pakelių. Visi jie turėjo Baltarusijos akcizo ženklus. Tolimesnius veiksmus šioje byloje vykdo pasienio apsauga“, – sako pareigūnai.

Lenkijoje rastas dronas iš Baltarusijos: parodė, kas viduje
Kontrabandininkai naudoja vis modernesnius metodus, kad išvengtų tradicinių pasienio kontrolės priemonių.

Pasienio apsaugos tarnybos pareigūnų teigimu, tai buvo 18 kartas šiais metais, kai dronas buvo panaudotas kontrabandai per sieną Palenkės vaivadijoje. Jie taip pat užregistravo 118 atvejus, kai buvo panaudoti meteorologiniai balionai.

Iš viso vietos pareigūnai šiais metais konfiskavo dronus ir balionus, kuriuose buvo cigarečių už maždaug 3,4 mln. zlotų (apie 800 tūkst. eurų). Iš viso buvo suimti 29 su kontrabanda susiję asmenys.

