Išvykusi atostogų Monika pamilo egiptietį nardymo instruktorių: to, kas vyko vėliau, tikrai nenumatė

Ji išvyko į Egiptą kaip paprasta turistė, o grįžo įsimylėjusi iki ausų. Šiandien Monika tvarko „YallaEgipt“ profilį, gyvena tarp Lenkijos ir Egipto, augina tris vaikus ir jau 17 metų yra ištekėjusi. O viskas prasidėjo nuo kruizo į Ras Muhammadą ir... bučinio po vandeniu.
Egiptas jau daugelį metų išlieka viena mėgstamiausių lenkų atostogų krypčių. Puikus oras, šilta jūra, spalvingi koralų rifai ir prieinamos kainos traukia turistus, kurie čia sugrįžta dėl saulės, nardymo ir saulėtekių dykumoje, rašoma fakt.pl.
Taip nutiko ir šiai moteriai – Monika skrido tiesiog pailsėti, o draugė įkalbėjo pirmą kartą panardyti po garsųjį Ras Muhammade. „YallaEgipt“ profilio autorė nesitikėjo, kad ši kelionė pakeis visą jos gyvenimą.
Moteris sutiko savo vyrą Egipte
„Facebook“ tinkle moteris prisimena akimirką, kurią atsimins visą gyvenimą: „Jis buvo nardymo instruktorius, kai pabučiavo mane po vandeniu... Šiek tiek gurkštelėjau bandens, bet laimei nenuskendau, nes tada nieko iš to nebūtų išėję.“
Vyras buvo nardymo instruktorius ir grupės vadovas. Ji – turistė, visiškai nepasiruošusi tam, kas turėjo įvykti. „Instagram“ vaizdo įraše ji pasakojo: „Jis davė man saldų bučinį po vandeniu. Ir aš... tuo metu maniau, kad nuskęsiu. Visos lakštingalos, žvirbliai, drugeliai ir kiti padarai – viskas ten šurmuliavo.
Pakėliau galvą ir ieškojau valties. Turėjau grįžti į laivą. Parplaukiau, lipau laiptais, giliai įkvėpiau ir galvojau: „ne, tik ne tai“. Taip pat mano galvoje sukosi mintis: „Jis tuoj paprašys mano telefono numerio. Jis tikrai paprašys mano telefono numerio““, – juokėsi Monika.
Po nardymo atėjo pietų metas, o po jų – vaisių laikas. Ir ten jis vėl pasirodė – su padėklu.
„Mano dabartinis vyras man siūlė melionus ir klausė, ar norėčiau nusifotografuoti su juo.
Pagalvojau – na, padarysiu tą nuotrauką. Juk nieko tokio, turėsiu atostogų suvenyrą. Bet žinote, kaip yra su tais telefonais... Maniau, kad jis tikrai tuoj paprašys mano numerio.“
Vis tik jis to nepadarė. Bent jau ne tiesiogiai.
Dabar jau 17 metų kartu
„Jis priėjo prie manęs ir žinote, ką padarė? Ištraukė savo vizitinę kortelę. Aš buvau labai nusivylusi. Galvojau: „ką? Jis nenori mano telefono numerio? Neplanuoja manęs niekur kviesti?“ Jis man nepasakė nė vieno gražaus žodžio.“
Viskas pasirodė kur kas paprasčiau – jis tiesiog norėjo, kad grįžusi moteris atsiųstų jam jų bendrą nuotrauką.
Vis tik šiandien jie kartu jau daugiau nei 17 metų, augina tris vaikus ir gyvena tarp Lenkijos bei Egipto. Ji prižiūri internetinius profilius, kuriuose pasakoja apie gyvenimą tarp dviejų kultūrų.
Tas bučinys po vandeniu, kaip pati sako, buvo istorijos, kurios ji niekada nesitikėjo, pradžia.
