Lenkijos centrinis bankas dar kartą mažina palūkanas – jos krenta iki žemiausio lygio per 3,5 metų

Tiek pat sumažintos ir kitos centrinio banko nustatomos palūkanų normos, įskaitant lombardo – iki 4,75 proc., indėlių – iki 3,75 procento.
Šis žingsnis buvo žengtas po to, kai metų infliacija spalį mėnesį sulėtėjo iki 2,8 proc., ketvirtą mėnesį iš eilės neviršijo centrinio banko nustatyto 1,5-3,5 proc. tikslinio diapazono.
Ekonominis aktyvumas išlieka stiprus, pramonė, statybų ir mažmeninė prekybos sektoriai auga, tuo tarpu nedarbas pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023-iųjų pradžios.
Tai buvo penktasis šiais metais pinigų politikos švelninimo sprendimas – palūkanos šiemet apkarpytos iš viso 150 bazinių punktų.