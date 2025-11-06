 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Užsienio verslas

Lenkijos centrinis bankas dar kartą mažina palūkanas – jos krenta iki žemiausio lygio per 3,5 metų

2025-11-06 10:06 / šaltinis: BNS
2025-11-06 10:06

Lenkijos nacionalinis bankas trečiadienį bazines palūkanas apkarpė dar ketvirčiu procentinio punkto iki 4,25 proc. – iki žemiausio per 3,5 metų lygio.

Lenkija (nuotr. SCANPIX)

Lenkijos nacionalinis bankas trečiadienį bazines palūkanas apkarpė dar ketvirčiu procentinio punkto iki 4,25 proc. – iki žemiausio per 3,5 metų lygio.

0

Tiek pat sumažintos ir kitos centrinio banko nustatomos palūkanų normos, įskaitant lombardo – iki 4,75 proc., indėlių – iki 3,75 procento.

Šis žingsnis buvo žengtas po to, kai metų infliacija spalį mėnesį sulėtėjo iki 2,8 proc., ketvirtą mėnesį iš eilės neviršijo centrinio banko nustatyto 1,5-3,5 proc. tikslinio diapazono. 

Ekonominis aktyvumas išlieka stiprus, pramonė, statybų ir mažmeninė prekybos sektoriai auga, tuo tarpu nedarbas pasiekė aukščiausią lygį nuo 2023-iųjų pradžios. 

Tai buvo penktasis šiais metais pinigų politikos švelninimo sprendimas – palūkanos šiemet apkarpytos iš viso 150 bazinių punktų.

